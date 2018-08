Nora razlika, ki daje misliti

Olimpija je po zgodovinski dvojni slovenski kroni (2017/18) tako drastično prevetrila zasedbo, da bo v nedeljo v Domžalah, kjer si je konec maja zagotovila državni naslov, gostovala brez polovice šampionske ekipe! Minili so le trije meseci, razlike v ekipi pa so tako ogromne, da predstavljajo velik izziv strategom, ki so na vročem stolčku nasledili Igorja Bišćana.

Bilo je 27. maja 2018. V zadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije se je v Domžalah odločalo o državnem prvaku. Slovenska javnost je spremljala napeto tekmo, ki se je končala z velikim slavjem zeleno-belih (1:1), Milanu Mandariću pa bi v minutah, ko se je lomil rezultat, skoraj ponagajalo zdravje.

''Zaradi infarktnih tekem sem bil v zadnjih treh mesecih štirikrat v bolnišnici zaradi srčnega tlaka, želodca … Hvala, Olimpija, za nekaj takšnega,'' se je bogati predsednik po koncu sezone spraševal o tem, kako bi lahko Olimpija ostala brez naslova, če Damir Skomina po prekršku Tilna Klemenčiča nad Stefanom Savićem ne bi pokazal na belo točko, Rok Kronaveter pa zadel v polno za odrešujoči remi (1:1). Tako je bilo pred slabimi tremi meseci.

Po odhodu Bišćana nastopilo obdobje velikih sprememb

Tako je Milan Mandarić 27. maja poljubljal Roka Kronavetra, strelca zlatega zadetka (1:1), ki je Olimpiji prinesel naslov državnega prvaka. Foto: Vid Ponikvar Sledilo je proslavljanje državnega naslova, drugega v novejši zgodovini ljubljanskega kluba, drugega v času vladavine Mandarića, ki se je pozneje iz domžalskega štadiona preselilo v staro Ljubljano, vrhunec pa doseglo po pokalni zmagi v finalu nad Aluminijem v Stožicah, ko je Olimpija osvojila dvojno krono.

Bilo je nedavno, to je bilo sklepno dejanje sezone 2017/18, ki jo je zaznamovala rezultatska uspešnost Olimpije pod vodstvom Igorja Bišćana.

Predsednik Mandarić vseeno ni bil tako zadovoljen z delom Hrvata. Marsikaj mu je očital. Po njegovem bi si morala Olimpija zagotovi naslov že krepko pred koncem sezone, na igrišču pa bi morali biti deležni priložnosti tudi mlajši upi iz klubskega podmladka.

Veselje nogometašev Olimpije ob osvojenem državnem naslovu v sezoni 2017/18. Foto: Vid Ponikvar

Njuni poti sta se kmalu razšli, ljubljanski klub je zapustil tudi neformalni športni direktor Mladen Rudonja. Začela se je temeljita poletna prenova moštva, prepolna sprememb. Prišli so novi igralci, mnogi so zapustili zeleno-beli tabor, stolčke so zasedli različni strokovnjaki. O tem, kako velike so spremembe, ki so nastopile v tako kratkem času, kar pa v zadnjih sezonah pri Olimpiji ni nekaj nevsakdanjega, priča že pogled na takratni in aktualen seznam igralcev.

Osem igralcev in trener zamenjalo naslov

Andres Vombergar je v prejšnji sezoni odločil zadnji večni derbi v Ljudskem vrtu in pomagal Olimpiji do naslova, v tej sezoni pa se je znašel na stranskem tiru. Foto: Mario Horvat/Sportida Na odločilni tekmi za naslov prvaka, na kateri je Olimpija, če je hotela prehiteti Maribor, 27. maja nujno potrebovala točko, so kandidirali naslednji igralci. Od prve minute so igrali Ivačič, Apau, Zarifović, Davidson, Uremović, Štiglec, Tomić, Miškić, Čanađija, Kronaveter in Issah. Na klopi so sedeli Vodišek, Kapun, Benko, Ilić, Vombergar, Alves in Savić. Zadnji trije so tudi pozneje vstopili v igro.

Za dvoboj je torej pri Olimpiji kandidiralo 18 igralcev, od katerih pa jih v zmajevem gnezdu ne stanuje več kar osem. Torej skoraj polovica vseh. Plus trener.

V kratkem bi lahko odšel še kdo, denimo Andres Vombergar, ki zaman čaka na priložnost v evropskem tekmovanju, v tej sezoni pa je nazadnje zaigral za zmaje konec julija, nato pa je klub pripeljal pet novih napadalcev (Lupeta, Lendrić. Kadrić, Lukanović in Valenčič), kar ni preveč spodbuden znak za boljši klubski status Argentinca slovenskih korenin v nadaljevanju sezone.

Kam so odšli "šampionski" zmaji? Od treh lanskoletnih novincev, ki so se javnosti v Ljubljani predstavili sredi julija, je pri Olimpiji ostal le še Stefan Savić. Foto: Urban Urbanc/Sportida Trener Igor Bišćan še ni našel novega delodajalca, Avstralec Jason Davidson se je vrnil v domovino (Perth Glory), Hrvat Dario Čanađija se je ustalil pri Matjažu Keku v začetni enajsterici Rijeke, Hrvata Filip Uremović in Danijel Miškić igrata v ruskem prvenstvu za Rubin oziroma Orenburg, Nizozemec Mitch Apau se je pridružil nekdanjima zmajema Andražu Šporarju in Kenanu Bajriću pri Slovanu iz Bratislave. Obetavni najstnik Rok Vodišek se je preselil v serie A k Genoi, Portugalec Ricardo Alves, v prejšnji sezoni najboljši strelec in podajalec Olimpije, še išče nov klub, 34-letni hrvaški napadalec Leon Benko pa je trenutno član drugoligaša Varaždina, njegovega matičnega kluba iz rojstnega mesta. Sportal Ivačič po bolečem porazu Olimpije ošvrknil soigralce #video

Domžalčani ostali le brez štirih

Lovro Bizjak, ki se je na zadnjih sosedskih derbijih večkrat izkazal za strup za obrambo Olimpije, se je preselil v Rusijo. Foto: Urban Urbanc/Sportida Spremembe v igralskem kadru so ogromne. Ker si mnogi slovenski klubi rešujejo proračun na krilih prodaj igralcev, je nekoliko prevetren tudi seznam pri Domžalah. Ne toliko, kot pri Olimpiji, a vseeno. V začetni enajsterici ni več reprezentanta Matije Široka, ki se je preselil na Ciper k Pafosu, najboljšega strelca Lovra Bizjaka, ki se je pred kratkim pridružil ruski Ufi, ter Hrvata Petra Franjića, ki je tudi zaradi vedno bolj pogostih zdravstvenih težav končal pot dokazovanja v mestu ob Kamniški Bistrici.

V Domžalah ne stanuje več tudi Marko Alvir, ki je na zadnji tekmi z Olimpijo prispeval podajo za vodilni zadetek Bizjaka. Hrvat se je vrnil v Prago k Slavii.

Takšne so spremembe pri Domžalah. Od 18 igralcev, ki so kandidirali za derbi z Olimpijo, ni več na seznamu igralcev štirih. Trener je isti, Simon Rožman bo tudi tokrat visoko motiviran, saj bo skušal prekrižati načrte branilcem naslova. To je vedno poseben izziv.

"Jabolko spora" med Mandarićem in Bišćanom v Bravu

Pri Olimpiji je položaj povsem drugačen. Zeleno-bele od zadnjega sosedskega derbija z Domžalami vodi že drugi različni strokovnjak. Aleksandar Linta je nasledil Ilijo Stolico, ki se je lotil odgovornega dela po odhodu Bišćana, a se bliža trenutek, ko bo predal štafeto novemu trenerju. Največ možnosti ima Avstrijec hrvaških korenin Zoran Barišić.

Ljubljančani so na zadnji tekmi v četrtek ostali praznih rok v Evropi proti Spartaku iz Trnave (0:2). Foto: Grega Valančič/Sportida

Med igralci so se v prvem planu znašli številni novinci. Tako so na zadnjem srečanju proti Spartaku Trnavi za razliko od zadnje tekme v Prvi ligi Telekom Slovenije v prejšnji sezoni od prve minute zaigrali Latvijec Vitalijs Maksimenko, Srb Marko Putinčanin in Makedonec Daniel Avramovski, v igro je vstopil še Madžar bosanskih korenin Asmir Suljić. Na klopi so bili še povratnik Mario Jurčević, ki je lani igral v Kidričevem, Kamerunec Macky Bagnack in mladi slovenski napadalec Vitja Valenčič.

Turkuš se bo "razvijal" v drugi ligi

Matevž Turkuš je nedavno zapustil Olimpijo. Foto: NKOlimpija.si Od novincev, ki so tudi prijavljeni za igranje v evropskem tekmovanju, ni bilo kaznovanega Matica Črnica in Srba Marka Gajića, pa tudi mladega Matevža Turkuša, ki se je v želji za večjo minutažo preselil k drugoligašu Bravu.

"Moja želja je, da imamo mlade, slovenske igralce iz naše šole, da jim pokažemo, da imajo prihodnost. Da jih razvijamo. V preteklosti pa smo videli, da nismo niti enemu dali priložnost," je še pred nekaj meseci, ko je odslovil Bišćana in mu to tudi očital, govoril Mandarić. Takrat je imel v mislih tudi Turkuša. A prihodnost je pokazala, da bi bile želje Mandarića v sodelovanju z Bišćanom težko uresničljive, saj jim niso znali ugoditi tudi njegovi nasledniki. Proti slovaškim prvakom sta manjkala tudi Haris Kadrić in Andres Vombergar.

Domžalčani ohranili glavnino zasedbe, Olimpija potrebuje čas

Simon Rožman vodi Domžale slabe dve leti. V tem času je z igralci Olimpije sodelovalo kar šest trenerjev (Luka Elsner, Marijan Pušnik, Safet Hadžić, Igor Bišćan, Ilija Stolica in Aleksandar Linta). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kaj pa Domžale? Zadnjo tekmo so odigrale v nedeljo v Novi Gorici in nesrečno ostale brez točk (0:1). Od igralcev, ki še niso bili člani rumene družine konec maja, sta igrala le Hrvat Tonći Mujan (poleti prišel iz Krškega) in mladi slovenski napadalec Nermin Haljeta, na klopi pa je sedel še temnopolti Hrvat Darick Kobie Morris. V zadnjem tednu so Domžale posegle po novih kadrovskih rešitvah. V Domžale sta se vrnila stara znanca Slobodan Vuk in Matej Podlogar, v 1. SNL bo spet zaigral nekdanji up madridskega Reala Ruben Belima.

Sprememb je torej nekaj, a še vedno občutno manj kot pri Ljubljančanih, ki so v času najbolj pomembnih dvobojev sezone, ko se gre za skupinski del lige Europa, hkrati pa se lovi priključek za najboljšimi v domačem prvenstvu, še globoko v fazi iskanja najboljših kadrovskih rešitev. Ne le pri igralcih, ampak tudi pri trenerju.

To pa je občutljiva zadeva, ki v nogometnem svetu zahteva ogromno časa, da se lahko iz nje izcimi najboljše, kar se da. Če ne drugega, bo Olimpija kmalu deležna vsaj malce dodatnega časa, saj se bo čez dober teden začel reprezentančni premor. Vprašanje je le, kakšen bo takrat zaostanek za vodilnim Mariborom. Za zdaj znaša alarmantnih osem točk.