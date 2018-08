Zdaj je bolj ali manj jasno, kdo bo novi trener Olimpije

Čeprav je imenovanje Safeta Hadžića za začasnega trenerja NK Olimpija številne zmedlo, so se informacije, ki smo jih dobili že v četrtek, izkazale za resnične. Novi trener državnih in pokalnih prvakov bo kmalu postal Avstrijec Zoran Barišić.

Že po porazu na derbiju v Stožicah proti Mariboru minulo nedeljo je postalo jasno, da se čas Aleksandra Linte na klopi Olimpije izteka, kar nam je dan po četrtkovem porazu na prvi tekmi play-offa za ligo Europa proti trnavskemu Spartaku predsednik Ljubljančanov tudi potrdil.

Takoj za tem je med vrsticami potrdil tudi informacijo o tem, da je glavni kandidat za novega trenerja Zoran Barišić, nekdanji dolgoletni trener dunajskega Rapida, a tega, kdaj bo trener tudi postal, ni znal povedati.

Medtem so se ob njegovem v javnosti pojavila še nekatera imena, med drugim zdajšnji trener Celja Dušan Kosić, pomočnik selektorja Slovenije Igor Benedejčić (v pogovoru za Sportal sta takšno pisanje oba zanikala) in tudi Hrvat Nikola Jurčević.

Safetu Hadžiću hvala, ampak ...

Danes, na dan prvenstvenega derbija med Domžalami in Olimpijo, so Ljubljančani sporočili, da se na vročo trenersko klop začasno seli Safet Hadžić, kar je marsikoga zmedlo, a je jasno in tudi logično, da gre samo za začasno rešitev in bo nekdanji nogometaš Olimpije, ki na njeno klop prihaja še tretjič, tudi tokrat opravljal le vlogo dežurnega gasilca.

Milan Mandarić je potrdil, da je Avstrijec zelo blizu klopi Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Safetu hvala, ker je vedno pripravljen pomagati, zelo ga spoštujem, ampak jasno je, da gre samo za začasno rešitev," nam je danes zgodaj popoldne v telefonskem pogovoru potrdil Milan Mandarić in na vprašanje, ali so naše informacije o tem, da bo Barišić zagotovo nov trener Olimpije, odgovoril pritrdilno.

"Da, zelo blizu smo temu," je povedal prvi mož Olimpije, ki je tako očitno izbral še devetega trenerja, odkar je pred dobrimi tremi leti prišel v Ljubljano.

Uradno naj bi bil imenovan čez teden dni

Kdaj bo Barišić tudi uradno postal trener Olimpije? To naj se zagotovo ne bi zgodilo pred četrtkovo povratno tekmo play-offa za ligo Europa proti Spartaku v Trnavi, najverjetneje pa šele po tekmi 7. prvenstvenega kroga, ko bo v Stožicah naslednjo nedeljo gostoval velenjski Rudar.

To torej pomeni, da bo Hadžić na klopi Olimpije najverjetneje sedel naslednje tri tekme, potem pa se bo umaknil in mesto prepustil Barišiću.

