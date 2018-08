Kako bo sezono v bundesligi odprl münchenski Bayern?

Novo sezono nemškega prvenstva bosta danes na Allianz Areni odprla Bayern in Hoffenheim. Münchenčani so na prvih dveh tekmah sezone slavili v nemškem superpokalu in prvem krogu nemškega pokala veliki favoriti pa so tudi proti današnjim nasprotnikom. Kamplov Leipzig bo v nedeljo v derbiju uvodnega kroga gostoval pri Borussii Dortmund. Kevin zaradi poškodbe najverjetneje še ne bo mogle pomagati rdečim bikom.