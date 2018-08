Nor večer Lewandowskega, Bayern s petardo do lovorike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezono so odprli tudi Nemčiji. V Frankfurtu sta se za superpokalno lovoriko udarila nemški prvak Bayern in pokalni prvak Eintracht. Münchenčani so gostitelje odpravili s kar 5:0 in vknjižili že sedmi naslov. Tri zadetke je k zmagi prispeval Robert Lewandowski.

Bayern je v 21. minuti v vodstvo popeljal Robert Lewandowski, ki je pet minut pozneje mrežo Frankfurta zatresel še drugič in postavil izid prvega polčasa. V drugem je nadaljeval strelske vaje in v 54. Bavarce s hat-trickom popeljal do vodstva s 3:0. Slabih deset minut zatem je goste na +4 odpeljal Kingsley Coman, končni rezultat (5:0) pa je v 85. minuti postavil Thiago Alcantara.

To je sedmi superpokalni naslov Bayerna, ki je do lovorike prišel že v letih 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, in prva lovorika Nika Kovača na klopi kolektiva iz Münchna.