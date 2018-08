Safetu Hadžiću še tretjič vloga gasilca pri Olimpiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da bo do nadaljnjega Olimpijo vodil Safet Hadžić. To pomeni, da bo na klopi že danes, ko bodo Ljubljančani v gosteh igrali proti Domžalam. Zoran Barišić še vedno ostaja prvi kandidat za trajnostno rešitev.