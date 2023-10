Safet Hadžić: V Sloveniji je zelo težko dobiti službo

Večkratni "dežurni gasilec" Olimpije Safet Hadžić se vrača na veliki oder 1. SNL v povsem novi vlogi. Zvečer bo prvič vodil Koper na gostovanju pri Muri. To bo njegova prva tekma v 1. SNL po treh letih in pol. "Nisem verjel, da bom moral čakati tako dolgo, a je v Sloveniji očitno zelo težko dobiti trenersko službo. Ogromno je trenerjev, ki išče novo službo in bi si jo na naši sceni tudi zaslužilo, govorim zlasti o slovenski stroki, a je povpraševanja žal več od ponudb," sporoča 54-letni Ljubljančan, stari znanec prvoligaških zelenic.

Za začetek nam je Safet Hadžić pojasnil, kakšna je bila osnovna ideja njegovega poletnega prihoda na Bonifiko. "V Koper nisem prišel kot skavt, kot se je govorilo. Po zadnji nesrečni sezoni (Koper je v zadnjih minutah tekme zadnjega kroga proti Muri ostal brez Evrope, op. p.) so se trener, športni direktor in predsednik odločili, da bi privabili v klub osebo, ki bi pomagala trenerju pri delu z igralci. Na koncu so se odločili zame. V redu smo sodelovali," je na začetku sezone deloval v ozadju kluba, proč od medijske pozornosti in pritiska, ki ga je pri delu deležna nogometna stroka.

Ideja mu je bila všeč, zlasti ekipni načrt, kako narediti Koper še boljši. Sodeč po izvrstnih rezultatih Kopra, ki so v tej sezoni zbrali manj točk le od vodilnega Celja, je obrodil sadove. "Sploh nisem težil k temu, da bi moral biti v Kopru za vsako ceno trener. Kar se tiče vsega tega, sem dal slovenski sceni že veliko tega. Kopru sem prišel pomagati, izpadlo pa je v redu," je bil zadovoljen s svojim prispevkom, katerega je javno pohvalil tudi njegov donedavni nadrejeni sodelavec, zdaj pa že nekdanji trener Kopra Zoran Zeljković.

O pogodbi se niso pogovarjali

Nazadnje je Safet Hadžić vlogo prvega trenerja v 1. SNL opravljal 13. junija 2020 na dvoboju med Olimpijo in Celjem (0:1), ki se je končal z zmago gostov v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com Tako je trajalo nekaj mesecev, nato pa je sredi tedna na Bonifiki prišlo do nenapovedanega odhoda, ki je marsikaj spremenil. Zeljković je sprejel ponudbo Olimpije in se odpravil v Ljubljano. V koprskem klubu so hitro našli naslednika, na vroči trenerski stolček so posadili izkušenega Hadžića, ki je prepričan, da bo kos preizkušnji. Vsekakor se je ni ustrašil, ampak se jo je lotil načrtno in samozavestno.

"Zdaj se je zgodilo, kar se je. Najbolj etično je bilo, da sprejmem delo, saj sem bil že v klubu," je Ljubljančan, ki je nazadnje v prvi ligi pred dobrimi tremi leti vodil Olimpijo, nato pa se za kratek čas dokazoval le še v drugi ligi pri finančno izrazito podhranjenem kranjskem Triglavu, "čez noč" postal prvi trener Kopra.

Za zdaj je bil v pogovorih z vodstvom kluba sprejet le ustni dogovor. Zaupanje je popolno. "Nismo se pogovarjali o pogodbi. Zaenkrat sem prevzel vlogo trenerja, v vsakem primeru pa lahko rečem, da je, kar se tiče moje prihodnosti, za vsakega trenerja pomemben rezultat," se zaveda krutega dejstva, zaradi katerega imajo trenerji ponavadi vedno pripravljene kovčke. V primeru slabših rezultatov bi lahko namreč ostal brez službe.

Kako bodo igralci Kopra sprejeli šok?

Za zdaj je šlo Koprčanom imenitno, na lestvici zaostajajo le za Celjani, zanimivo pa je, da so edini poraz v enajstih nastopih doživeli prav proti Muri, današnjemu tekmecu. Hadžić bo tako prvič vodil Koper pod žarometi Fazanerije.

Pred gostovanjem v Murski Soboti je Hadžić v Kopru opravil le dva treninga. Foto: FC Koper

To bo sklepno dejanje nevsakdanjega 13. kroga, v katerega so vodilni trije klubi vstopili z novimi trenerji. Njegovima stanovskima kolegoma Damirju Krznarju (Celje) in Zoranu Zeljkoviću (Olimpija), s katerim je še donedavno sodeloval v Kopru, je v krstnem sobotnem nastopu za nova kluba uspelo priti do treh točk. Bo sanjskega začetka deležen tudi Hadžić?

"Bomo videli. V enajsterici Kopra bodo verjetno nekatere spremembe. Pomembno je, kako bodo igralci sprejeli šok, saj je Zoran nepričakovano zapustil klub, pred tem pa je bil v Kopru kar tri leta. Nanj so bili igralci navajeni. Skušal bom narediti tako, da bi bil Koper še naprej tako uspešen, kot je bil pod vodstvom Zeljkovića. Zato niti ni dobro preveč spreminjati zadev, če so delovale dobro že v preteklosti. Imam pa nekatere ideje, na katere gledam malce drugače od predhodnika," v zadnjih dneh intenzivno sodeluje z ekipo, ki je bila v uvodnem delu sezone nagnjena k defenzivi in hitrim prehodom v napad.

"Mura je velik klub"

Mura je 14. avgusta 2023 premagala Koper na Bonifiki s 3:1. Se bodo kanarčki maščevali Prekmurcem za domači poraz in jim vrnili v Fazaneriji? Foto: www.alesfevzer.com Ker je z moštvom kot prvi trener opravil šele dva treninga, ga zelo zanima, kako se bo ekipa odzvala na njegove ideje na srečanju v Murski Soboti. Na drugi strani ga čaka motiviran tekmec, ki presenetljivo še vedno čaka prvo domačo zmago v tej sezoni, tako da čaka Koper vse prej kot enostavno delo.

"Mura je velik klub. Doma imajo v tej sezoni čuden niz, saj še niso premagali nikogar. Pričakujem lepo, gledljivo tekmo. Pričakujem naš pozitiven rezultat, bomo pa videli, kaj se bo na koncu iz tega resnično izcimilo," vstopa optimistično v obračun s klubom, za katerega je igral kot nogometaš ob prelomu tisočletja. "Takrat so bili v Murski Soboti drugačni časi. Nogomet se je veliko spremenil, zdaj je vse skupaj bolj resno in bolj medijsko podprto, je pa Mura v vsakem primeru velik klub," spoštuje tekmeca.

Smola 16-letnega bisera Kopra Koprčani v jesenskem delu prvenstva ne bodo več mogli računati na 16-letnega krilnega branilca Reneja Hrvatina. "Je izredno talentiran, moderen krilni igralec, pred katerim je svetla prihodnost. Žal se mu je zgodila poškodba, počila mu je kost, tako da bo odsoten vsaj dva do tri mesece," nekaj časa ne bo mogel računati na mladega reprezentanta, ki je letos izstopal tudi na evropskem prvenstvu do 17 let.

"Ante in Ivica Guberac sta čudoviti osebi"

Zelo je zadovoljen z izjemno konkurenco širokega kadra, zaradi katerega pričakuje sladke težave ob izboru udarne enajsterice. "Vsi, ki kandidirajo za nastop za Koper, so lahko v prvi postavi. O tem, kako se bom odločil za tekmo v Murski Soboti, pa ne bom govoril," bo končno odločitev podal tik pred srečanjem. To bo najdaljše gostovanje Kopra v Sloveniji, pot bo dolga in izčrpna, v taboru kanarčkov pa si obetajo nadaljevanje pozitivnih rezultatov, s katerim bi se lažje uresničili osnovni cilj kluba, preboj v Evropo.

Predsednik Ante Guberac vleče glavne niti pri vodenju koprskega kluba. Foto: www.alesfevzer.com

V koprskem klubu tesno sodeluje z Antejem in Ivico Gubercem. Oče je predsednik, sin pa športni direktor. "To sta čudoviti osebi. Javnost na njiju morda gleda nekoliko drugače, saj sta vzkipljivi osebi, a dobro vesta, kaj počneta in delata. Zelo sta sposobno, največje bistvo pa je, da imata rada nogomet. Moram ju pohvaliti. Odkar sem ju spoznal, sem hitro ugotovil, kako izredni in prijetni osebi sta. Lepo je delovati v takšnem okolju, kot ga ponuja Koper. V Kopru bi, če bi lahko, ostal celo življenje," je navdušen nad pogoji, ki jih ponuja delo pri v tej sezoni edinem primorskem prvoligašu, pa tudi prijetni klimi, ki vpliva še kako blagodejno na način in kakovost življenja.

Zeljkoviću želi veliko sreče in uspeha

Zoran Zeljković je pri Olimpiji debitiral z zmago nad Domžalami (2:0). Foto: Filip Barbalič/www.alesfevzer.com Glede na to, da je Safet Hadžić vodil Olimpijo že v treh različnih časovnih okvirjih in so ga navijači doživljali kot "dežurnega gasilca", pri katerem ni bila nikoli sporna zvestoba in ljubezen do zeleno-belih barv, smo novopečenega trenerja Kopra povprašali, ali je imel kaj vmes prste pri predlogu, da bi Zoran Zeljković postal nov trener Olimpije. Sploh zaradi tega, kar dobro pozna zmaje.

"Ne, to je bila povsem njegova odločitev. To spoštujem in mu želim veliko sreče in uspeha. Je zelo dober in ambiciozen trener. Glede na to, kolikor poznam Olimpijo, se spušča v kar težak zalogaj, a mu bo uspelo. Ga pa čaka veliko dela," je dejal Hadžić. Da je Zeljković pri Olimpiji na dobri poti, je dokazal že v soboto, ko je v gosteh premagal Domžale (2:0), zmaji pa so z igro zadovoljili navijače.