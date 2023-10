Uspešna Krznar in Zeljković, Šimundža ne, preobrat za Hadžića

V zgodovini 1. SNL še ni bilo reprezentančnega premora, ki bi prinesel toliko sprememb, kot ga je zadnji. Trije najboljši klubi na lestvici so zamenjali trenerja. Damir Krznar je na klopi Celja debitiral na uvodni tekmi 13. kroga in zmagal s 4:0. Zoran Zeljković je Olimpijo prvič vodil proti Domžalam. Niso prejeli gola, kar je bila njegova prva želja, zmagali so z 2:0. Safet Hadžić je kot trener Kopra prvo tekmo vodi v Murski Soboti in po preobratu proti Muri, ki je vodila z 2:0, osvojil vsaj točko (2:2). Novi/stari trener Maribora Ante Šimundža je na drugi tekmi doživel prvi poraz, Bravo je bil boljši z 2:1. Radomlje so z 2:0 premagale Aluminij.

1. SNL, 13. krog:

Sobota, 21. oktober:

Nedelja, 22. oktober:

Ante Šimundža Foto: www.alesfevzer.com Ante Šimundža je na svoji drugi tekmi po vrnitvi na klop Maribora prišel v Ljubljano po drugo zmago. Mariborčane zanima le eno, hitra priključitev vrhu. Vedno bolje pripravljen in sproščen Josip Iličić se rad spominja stadiona ŽAK, kjer je igral in osvajal lovorike za Interblock. Šimundža sicer še ne more računati na najmočnejšo zasedbo. "Jakupović bo od ponedeljka začel vaditi s polno obremenitvijo, Antolin je še v individualnem programu. Dalj čas bo manjkal Milec, na zadnjem treningu pa je tudi Mitrović začutil težave s tetivo," je pred tekmo povedal Mariborčan.

Matej Poplatnik Foto: www.alesfevzer.com Prvi polčas je pripadel domačim, a gola nismo videli. Že v 13. minuti je zapretil Matej Poplatnik, najlepšo priložnost pa so si priigrali v 22. Martin Pečar je z boka podal v kazenski prostor, 19-letni Matic Ivanšek pa je z glavo streljal s šestih metrov. A se je s pravo parado izkazal vratar Ažbe Jug. Po nekaj napakah v obrambi je trener Šimundža Ignacia Guerrica zamenjal že po pol ure igre. V igro je vstopil Itsuki Urata.

Foto: www.alesfevzer.com Maribor je imel terensko premoč tudi v drugem polčasu, Bravo pa je bil bolj nevaren za gol. V 56. minuti je izjemen predložek v kazenski prostor poslal Matija Kavčič, Matej Poplatnik pa je visoko skočil in z glavo žogo poslal mimo Juga. Sedma podaja Kavčiča v sezoni, peti gol Poplatnika. Za vodstvo z 1:0. Trener Maribora je takoj reagiral: v igro sta vstopila Iličić in Xhuliano Skuka in osem minut pozneje poskrbela za izenačenje na 1:1. Iličić je podal iz kota, Skuka pa dosegel svoj prvi gol v 1. SNL. Čeprav še ni stoodstoten po poškodbi zadnje stegenske mišice, je deset minut pred koncem v igro vstopil Jakupović, ki je z goli zablestel na začetku sezone (igral ni od tretjega septembra).

Matic Ivanšek Foto: www.alesfevzer.com A mladeniči Brava še niso rekli zadnje. V 82. minuti je Kavčič znova izvrstno podal, Ivanšku pa strel z glavo tokrat Jug ni branil. In po prvem prvoligaškem golu tega najstnika so povedli z 2:1. Skuka je imel pred koncem tekme še eno lepo priložnost, a mu je Matija Orbanič branil. Tako je Maribor doživel že peti poraz sezone (pet zmag, dva remija) in na petem mestu za vodilnim Celjem zaostaja visokih 12 točk. Pred njim je tudi Bravo (s tremi točkami prednosti), ki bi lahko celo zmagal s 3:1, a je po napaki Svena Šoštariča Karića v sodnikovem dodatku Luka Kerin zadel prečko.

Zeljković na debiju izpolnil prvi cilj

Zoran Zeljković prvič v vlogi trenerja Olimpije, na gostovanju v Domžalah. Foto: Filip Barbalič/www.alesfevzer.com

Novi trener Olimpije Zoran Zeljković je nekoliko premešal začetno enajsterico. Po pričakovanjih je vanjo uvrstil bosanskega reprezentanta Admirja Bristrića, ki pri nekdanjem trenerju državnih prvakov Joau Henriquesu ni dobival veliko priložnosti. Začel je tudi prišlek iz Aluminija Marko Brest, pa denimo Izraelec Saar Fadida. Zaradi lažje poškodbe z zadnje reprezentančne akcije za igro od prve minute ni bil pripravljen Timi Max Elšnik. Zaradi težje poškodbe rame Matevža Vidovška, ki v jesenskem delu ne bo več igral, je med vratnicama stal Denis Pintol, ki je bil tako eden od štirih Slovencev v prvi postavi (ob Brestu še Aljaž Krefl in Marcel Ratnik). Zeljković je na četrtkovi novinarski konferenci dejal, da si želi v ekipi več slovenskih igralcev.

Foto: Filip Barbalič/www.alesfevzer.com Kljub močnemu nalivu ob Kamniški Bistrici in zato precej vode na igrišču v prvem polčasu priložnosti ni manjkalo (19 strelov proti golu, en sam znotraj okvira vrat). Pri Olimpiji sta imela najlepši Fadida in najboljši strelec lige Rui Pedro. Tik pred koncem prvega polčasa so imeli veliko priložnost tudi domači. Z roba kazenskega prostora je streljal Danijel Šturm, a je z drsečim štartom žogo v kot odbil Ratnik.

Rui Pedro, ki ga je Zeljković pomaknil v zvezno vrsto, je vseeno prišel do gola, do svojega že osmega v sezoni. Žogo je pod prečko poslal v tretji minuti drugega polčasa in Olimpija je povedla z 1:0. Tekma se je dokončno prelomila v 56. minuti, ko je Justas Lasickas poslal predložek v domžalski kazenski prostor. Vratar Gašper Tratnik bi žogo bržkone dobil v svoje roke, a jo je pred njim nesrečno v lastno mrežo poslal Lukas Hempt. To je bil debi tega 18-letnika za člansko ekipo Domžal. Rezultat se do konca ni več spremenil, čeprav so oboji imeli nekaj lepih strelov. Pri Domžalah je najnevarneje zapretil Šturm, pri Olimpiji pa je rezervist Redi Kasa zadel celo prečko.

Zeleno-beli so tako prišli do sedme zmage, s katero ostajajo šest točk za Celjem. Še bolj pomembno: izpolnili so prvi cilj novega trenerja, mrežo so ohranili nedotaknjeno.

Hat-trick Edmilsona že v prvem polčasu

Edmilson Foto: Vid Ponikvar/Sportida Trinajsti krog 1. SNL se je začel v Rogaški Slatini, kjer sta igrala najslabši in najboljši. Celje je veljalo za favorita, a je nekaj dvomov bilo. Najboljši strelec Aljoša Matko je težje poškodovan, trener Albert Riera pa je odšel v Francijo. Nasledil ga je Damir Krznar, ki je nedavno moral zapustiti klop Maribora. A očitno je bil strah odveč. Celje melje naprej. In ima tudi novega golgeterja. Brazilec Edmilson je že v prvem polčasu zabil hat-trick. Prvi gol je dosegel z glavo po podaji Nina Milića, drugega po strelu Luke Bobičanca, ko je odbito žogo samo potisnil v prazno mrežo, tretjega pa po eni številnih napak Slatinčanov v obrambi. Kljub vodstvu s 3:0 pa vse le ni bilo tako sanjsko. Najprej je bil izključen Nino Kouter, pred koncem polčasa pa se je poškodoval še vratar Matjaž Rozman. Ker je zaradi bolezni manjkal Matko Obradović, je med vratnici stopil Metod Jurhar.

Drugi polčas je bil tako samo še formalnost. Rogaška je odigrala eno slabših tekem v prvi ligi, Celje pa je zmago potrdilo s četrtim golom. Globoko v sodnikovem dodatku je po protinapadu za končnih 4:0 zadel Lovro Bizjak. Na 12. tekmi sezone so Celjani tako zmagali že devetič, z 28 doseženimi goli so tudi najbolj učinkovita ekipa lige. Rogaška z vsega dvema zmagama in osmimi točkami (21 točk manj od Celja) ostaja zadnja.

Debi Hadžića na klopi Kopra

Safet Hadžić Foto: FC Koper Prvič se je v vlogi trenerja Kopra predstavil Safet Hadžić, ki je na Bonifiki v ozadju deloval že od poletja. Zanimivo, da je zadnje tri tekme med Koprom in Muro dobil gost. Mura je bila dvakrat uspešna na Bonifiki, Koper pa nazadnje na Fazaneriji. To se je zgodilo 16. marca 2023, odločilni zadetek je dal Maks Barišić. In še ena zanimivost: to sezono je Mura doma osvojila eno samo točko. Obet, da se to spremeni je bil dober: povedla je že v 12. minuti, ko je zadel Žan Trontelj. Domači so bili večji del prvega polčasa nevarnejši, a so zadeli tudi gostje. V 34. minuti Franjo Prce, a so sodniki po ogledu s sistemom VAR na začudenje Koprčanov gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili.

Nov šok za Koper pa v uvodni minuti drugega polčasa. Mladi vratar Klemen Hvalič je žogo tako slabo poslal v igro, da jo je dobil Dardan Shabanhaxhaj. Ta jo je predal Amadeju Maroši, ki se je poigral z branilci in matiral Hvaliča za vodstvo Mure z 2:0. Tekma je bila odprta in morali so zadeti tudi gostje. V 67. minuti je uspelo Barišiću (1:2). V zaključku tekme so Koprčani še bolj pritisnili proti Murinemu golu. Z igralcem več (izključen je bil Roko Jurišić) pa tudi prišli do izenačenja. Za končnih 2:2 je zadel Enej Jelenič.

Radomlje so se oddolžile Aluminiju

Potem ko so avgustovski dvoboj dobili Kidričani, so se jim Radomljani oddolžili. Predvsem v prvem polčasu so izbranci Oliverja Bogatinova prevladovali in prišli do prednosti, v drugem polčasu pa so to še oplemenitili. Radomljani so tako prekinili niz štirih tekem brez zmage. S tem so tokratnega tekmeca prehiteli za dve točki in so skočili na sedmo mesto.

Radomljani so hitro povedli, ko je po dolgi diagonali Tin Hrvoj podal v sredino do Madžida Šošića, ta pa je nato matiral 17-letnega Jana Petka za svoj peti gol sezone. V 48. minuti so gosti podvojili prednost, ko je po izgubljeni žogi Kidričanov do nje prišel Caio Da Cruz, se sprehodil skozi razredčeno obrambo domačih in na koncu matiral še Petka.

1. SNL, 13. krog:

Sobota, 21. oktober:

Nedelja, 22. oktober:

Lestvica: