Riera ob slovesu od Slovenije z vso silo udaril po Olimpiji

Nekdanjega španskega reprezentanta Alberta Riero so imenovali za trenerja nogometnega drugoligaša iz francoskega mesta Bordeaux, so predstavniki kluba danes potrdili na družbenih omrežjih. Riera, ki se je na atlantsko obalo Francije preselil iz Celja, se je dogovoril za dveletno pogodbo, Celju pripada odškodnina v višini 600 tisoč evrov.

Enainštiridesetletni španski strateg je na trenerski klopi nadomestil Davida Guiona, ki ni izpolnil pričakovanj vodilnih mož kluba o dobrem izhodišču za vrnitev Bordeauxa v prvo francosko nogometno ligo.

Od Celja se je z dolgim zapisom poslovil tudi na Instagramu. "'The' ekipa. Rad bi se zahvalil NK Celje za odnos v zadnjih treh mesecih, da sem lahko delal in da ste mi pokazali veliko spoštovanje. Še posebej bi rad omenil igralce, ki so mi močno olajšali delo," je zapis začel Riera, ki se tu ni ustavil.

"Nismo bili klub z največ zgodovine v državi, to pripada nekomu drugemu," je zapisal glede Maribora. Nato pa je nekaj besed na prikrit način namenil tudi svojemu prejšnjemu klubu Olimpiji. "Do zdaj nismo zmagali tekme v 92. minuti tekme z dvomljivo dosojeno enajstmetrovko, ki je sodnik niti ne preveri z VAR (Zakaj Var sploh obstaja?). Tudi to nismo mi," je ob svoj nekdanji klub Olimpijo udaril Riera, ki se ni zadrževal.

"Tudi nismo ekipa, ki bi zmagovala za zeleno mizo, v pisarnah. Tudi za to obstaja nekdo drug. Hkrati nimamo, in na to sem ponosen, predsednika in športnega direktorja, ki bi se več pojavljala na naslovnicah časopisov in medijev kot strelci na tekmah tistega dne. Tudi to je del drugih klubov. A številke dokazujejo, kateri klub je trenutno prvi na lestvici, ki ima več posesti in podaj kot ostali klubi. Želim vam svetlo prihodnost," je še dodal španski strateg, ki si je s svojim zapisom prislužil kar nekaj jeznih besed neodobravanja s strani navijačev Olimpije.

Preberite še: