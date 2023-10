Poklici, ki bodo kos izzivom, ki prihajajo tudi v Slovenijo

Si želite napredovanja v službi, pa vas od tega loči zahtevana izobrazba? Morda pa vas vaše delo ne izpopolnjuje več in si želite prekvalifikacije, a za to nimate ustrezne izobrazbe. Čeprav so študentje že začeli novo študijsko leto, pa še vedno ni prepozno, da stopite na novo študijsko pot. Na eni največjih slovenskih zasebnih izobraževalnih ustanov Fakulteti za komercialne in poslovne vede (FKPV) in Abituri – višji strokovni šoli lahko izbirate med široko paleto visokokakovostnih programov po ugodnih cenah, ki pa so posebej prilagojeni tudi za vse, ki že imate družino, službo in druge vsakodnevne obveznosti.

Foto: Getty Images

Naj izobrazba ne bo ovira na vaši karierni poti. Danes je namreč željena izobrazba dosegljiva praktično vsakomur, ki si tega želi. FKPV in Abituro , ki slovita po dostopnih šolninah, že od ustanovitve odlikujejo osredotočenost na študente ter vrhunski kadri – diplomanti, magistri in doktorji – z izrazito usmerjenostjo v prakso.

Ste zamudili vpis, vendar se želite vključiti v študij še letos?

Vpis na FKPV se je že zaključil, a to še ne pomeni, da ne morete pričeti s študijem že letos. Vse, ki si želijo pridobiti novo izobrazbo, vabijo, da se priključijo študijskemu procesu in opravijo posamezne predmete visokošolskega ali magistrskega študijskega programa z vpisom kot občan.

Foto: Getty Images

Kakšne prednosti prinaša opravljanje posameznega predmeta že med študijskim letom? Kot občani se lahko pridružite študijskemu procesu pri izvedbi enega ali več predmetov izrednega študija že zdaj.

Po opravljenih študijskih obveznostih prejmete potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s podatkom o pridobljenih KT.

Opravljene obveznosti (izpite) lahko uveljavite ob vpisu na FKPV v študijskem letu 2023/24, če je predmet del predmetnika.

Opravljene izpite lahko uveljavljate za priznavanje znanja na drugih fakultetah.

Kakovost študija na FKPV lahko preizkusite že pred samim vpisom. Na tekočem boste z novimi aktualnimi znanji.

Udeležili se boste lahko raznih seminarjev (seminar retorike, informacijskega opismenjevanja, čustvene inteligence, osnove statističnih metod in tehnik, metodološkega pristopa k raziskovanju …).

Imeli boste možnost mreženja in pridobivanja informacij o študiju od študentov, ki že študirajo pri nas.

Imeli boste dostop do knjižnice FKPV.

Kako je s predavanji in prijavo na izpite za študente občane?

Foto: Getty Images

Tako imenovani občani ob vpisu prejmejo posebno vpisno številko in urnik ter se priključijo predavanjem izrednih študentov. V referatu za študentske zadeve jim dodelijo dostop do prijave na izpite, ki jih želijo opraviti. Na izpit se lahko prijavijo največ mesec dni oziroma najmanj tri dni pred izpitom.

Delovno aktiven starš? Ni problema.

Čeprav polno zaposleni z vsakodnevnimi obveznostmi, pa imajo tudi starši svoje skrite želje. Zakaj bi za napredovanje v službi ali menjavo delovnega mesta čakali, da vaši otroci odrastejo? Kjer je želja, je tudi pot, in pri izobrazbi so to pot polno zaposlenim, celo delovno aktivnim staršem omogočili pri FKPV in Abituri . Programi so namreč zasnovani z naravnanostjo na izkustveni del, torej z mislijo, da imajo študentje tudi druge neodložljive obveznosti.

Foto: Shutterstock

Med diplomanti Abiture in FKPV so tako samostojni podjetniki, vrhunski športniki, glasbeniki in drugi posamezniki, ki so uspešno zaključili študij kljub nekoliko manj običajnemu delovnemu ritmu. Višješolsko izobrazbo lahko pridobite razmeroma hitro, tudi v dveh letih.

Študij na daljavo in v živo

Foto: Getty Images

Ne glede na starost in življenjski stil imajo danes študenti številne obveznosti, še posebej tisti, ki že opravljajo tudi redno delo. Predavanja za študente FKPV in Abiture prav zato potekajo kombinirano – na daljavo in v živo –, zaradi česar se jih brez težav udeležijo tudi zaposleni.

Predavanja in vaje potekajo v živo prek videokonferenčnih srečanj v e-učilnici, videokonferenčnega sistema BBB (BigBlueButton) in Zoom. Če se posameznih predavanj prek spleta ne utegnete udeležiti v živo, si jih lahko ogledate tudi kasneje, saj so v e-učilnici dostopna vse leto. Vse, kar potrebujete za študij, so tako le računalnik, kamera in mikrofon.

Del srečanj pri vsakem predmetu pa se izvede tudi v živo, na klasičen način v predavalnici, kjer prav tako potekajo izpiti.

Foto: Getty Images

Predavanja samo dvakrat na teden

Sistem študija za študente FKPV in Abiture je študentom kar najbolj prijazen. Namesto da bi predavanja za vse predmete potekala hkrati, vse delovne dni na teden, so vzpostavili prijetnejši način študija.

Predavanja potekajo le dvakrat tedensko v popoldanskem času med 16.30 in 19.45. Predmeti si v urniku sledijo zaporedoma, torej eden za drugim, in ne vsi hkrati, zaradi česar se ob morebitnih drugih obveznostih lažje posvetite vsakemu predmetu posebej. Izpit za posamezni predmet je navadno dva tedna po izvedenih predavanjih za ta isti predmet.

To so poklici, ki bodo kos izzivom prihodnosti

Foto: STA

Izzivi prihodnosti niso samo soočanje z napredkom umetne inteligence, o kateri je zadnje čase veliko govora. Za to, da smo danes tu, kjer smo, je bilo treba narediti veliko dela in vzpostavljeno stanje ni samoumevno, čeprav ga marsikdo tako dojema. Pomislite samo na zadnje poplave, ki so prizadele Slovenijo. Čedalje pogosteje se soočamo s številnimi vremenskimi nevšečnostmi. Priča smo bili celo pojavu tornada, ki ni najbolj značilen za naše kraje. Če temu dodamo še vse pogostejše kibernetske napade, posamezniki postajamo zaradi vse večjega zanašanja na tehnologijo vse bolj ranljivi.

Študijski programi s področja varnostnega menedžmenta na FKPV in Abituri igrajo ključno vlogo v današnjem svetu, ki se sooča z različnimi izzivi in grožnjami. Velik pomen teh programov se kaže na več ravneh, med njimi so zaščita ljudi in premoženja, gospodarska stabilnost, nacionalna varnost, kibernetska varnost, mednarodno sodelovanje.

Foto: Shutterstock

Preverite študijske programe na FKPV in Abituri ter poiščite svojo pot za razvoj kariere. www.fkpv.si www.abitura.si

Preberite še: