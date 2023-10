Bordeaux potrdil prihod Alberta Riere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanjega španskega reprezentanta Alberta Riero so imenovali za trenerja nogometnega drugoligaša iz francoskega mesta Bordeaux, so predstavniki kluba danes potrdili na družbenih omrežjih. Riera, ki se je na atlantsko obalo Francije preselil iz Celja, se je dogovoril za dveletno pogodbo, Celju pripada odškodnina v višini 600 tisoč evrov.

Enainštiridesetletni španski strateg je na trenerski klopi nadomestil Davida Guiona, ki ni izpolnil pričakovanj vodilnih mož kluba o dobrem izhodišču za vrnitev Bordeauxa v prvo francosko nogometno ligo.

Riera je med letoma 2003 in 2005 igral za Bordeaux, v karieri igralca pa je nosil tudi drese Liverpoola, Manchester Cityja, Espanyola in Galatasaraya. Proti koncu kariere je v Sloveniji igral za Zavrč in Koper.

Pri Bordeauxu so Rieri izrekli dobrodošlico in spomnili, da bo njihov nekdanji član zdaj oblekel še njihova trenerska oblačila.

Z Olimpijo do dvojne krone, s Celjani na prvem mestu

Riera je velik pečat pustil tudi v slovenskem nogometu. Ljubljansko Olimpijo je v pretekli sezoni popeljal do slovenskega prvenstvenega in pokalnega dvojčka, nato pa se je poleti preselil v Celje, s katerim se je razšel sporazumno.

Skromno 13. mesto

Šestkratni francoski prvak Bordeaux, ki je po koncu sezone 2021/22 izpadel iz prve lige, je trenutno na skromnem 13. mestu v ligue 2. Za Bordeaux igra slovenski reprezentant Žan Vipotnik, ki ga je selektor Matjaž Kek vpoklical na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 Slovenije proti Finski in Severni Irski.