Vroče na slovenskih zelenicah, znan naslednik Riere

Dogajanje o prestopni sagi Alberta Riere so v ponedeljek potrdili tudi pri celjskem klubu. Enainštiridesetletni Riera je trener Celja postal 20. julija letos, ko je na celjski klopi zamenjal Ukrajinca Romana Pilipčuka. Majorčan je trenersko kariero začel pri Galatasarayu kot pomočnik, prva postaja v vlogi glavnega trenerja pa je bila Ljubljana, kjer je v sezoni 2022/23 z Olimpijo osvojil tako naslov prvaka kot pokalnega zmagovalca.

Po slovesu Španca so pri Celju zavihali rokave in začeli z iskanjem njegove zamenjave. Kot poroča EkipaSN, naj bi si Celjani najprej na mestu trenerja zaželeli Urugvajca Gonzala Garcio, a je dogovor še pred podpisom pogodbe padel v vodo. A Celjani so zatem hitro našli nov načrt, saj naj bi se zdaj na trenerski stolček usedel donedavni trener Maribora Damir Krznar, ki je bil tako brez službe le nekaj dni. Krznar je klop Maribora namreč prisilno zapustil prejšnji ponedeljek po dobrem letu službovanja. V tem času je Maribor, kjer je na trenerskem mestu zamenjal Karanovića, vodil na 55 tekmah, na katerih se je podpisal pod 28 zmag, 13 neodločenih rezultatov in 14 porazov.

