Potrjeno: Krznar nasledil Riero, ki odhaja v Francijo

Mariborčani so po nizu slabih dosežkov 2. oktobra prekinili sodelovanje s Krznarjem, ki pa ni bil dolgo brez zaposlitve. Tekmovalno zgodbo bo 51-letni trener nadaljeval s Celjem, ki vodi po 11 krogih prve slovenske nogometne lige.

"Res sem hitro našel novo službo. Lahko bi celo rekel, nepričakovano hitro. V načrtu sem imel, da malce pritisnem na zavoro, zbistrim misli, zberem vtise in vidim, kje, kako naprej. A Celje, še posebej zdaj, ko sem spoznal slovensko ligo, je zame odlična opcija, zato smo se hitro dogovorili," je za Ekipo SN dejal Damir Krznar.

"Celje je ekipa, ki meri na naslov prvaka. Kot sem dejal, slovensko ligo poznamo, ne bomo potrebovali veliko časa za uvajanje. Poznamo kakovost celjske ekipe, zato je bil meni in mojemu strokovnemu štabu seveda Celje kot potencialen nov klub izjemno zanimiv, klica iz Celja nismo mogli ignorirati. Vesel sem, da imamo nov klub, pred nami je nov velik izziv," je za Ekipo SN uvodne občutke povzel hrvaški strateg.

Zvečer so v sporočilu za javnost v Celju zapisali, da je z današnjim dnem vodenje članske ekipe NK Celje prevzel Damir Krznar, ki bo prvi trening vodil v četrtek popoldne. Pred tem bo Krznar novo službo in vlogo predstavil še na novinarski konferenci v prostorih kluba ob 14.30.

V pretekli sezoni trener ljubljanske Olimpije Riera, ki je Celjane popeljal do mesta vodilne ekipe slovenskega lige, se je namreč odzval povabilu iz Francije. Španec bo vodil Bordeaux, ki igra v drugi francoski ligi.

Dobro obveščeni italijanski novinar Fabrizio Romano je na omrežju X sporočil, da se je Riera že dogovoril o sodelovanju z novim delodajalcem. Bordeaux je s svojim nekdanjim igralcem podpisal dveletno pogodbo, Celjani pa bodo dobili 600.000 evrov odškodnine. Dogovor je sklenil agent Andy Bara, navaja Romano.

