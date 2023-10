Šimundža spregovoril o Iličiću, Maribor bo moral seči v žep

Nogometaši Maribora so v soboto zvečer z novim trenerjem Antejem Šimundžo prišli do zmage nad Muro (3:1) in s tremi točkami odprli novo poglavje. "Pristop je bil pravi, način, kaj smo si želeli, viden in to je zadeva, ki je zelo pozitivna," je po koncu za klubsko stran dejal trener Šimundža.

Maribor je Muro pričakal z novim trenerjem, strategom, ki je v prejšnjih letih skrbel tudi za največje uspehe črno-belih. Mariborčani so v 30. minuti izvedli lepo akcijo za vodstvo. Sven Šoštarič Karič je podal diagonalno do Soudanija, ta je žogo oddal Marcelu Lorberju, ki jo je nato vrnil v osrčje kazenskega prostora, od koder je zadel Jan Repas.

Vsega dve minuti pozneje pa so Sobočani vrnili, ko je Dardan Shabanhaxhaj po levi strani pretekel skoraj celo igrišče in na koncu prodrl v kazenski prostor, od koder je matiral Juga za 1:1 in svoj peti gol sezone. V zadnjih sekundah polčasa je svoj slovenski prvoligaški prvenec dosegel Hilal Soudani, potem ko je prišel do žoge v kazenskem prostoru in iz bližine matiral Murinega vratarja. Končni izid je v 52. minuti postavil Lorber, ko je po Repasovi podaji zadel z roba kazenskega prostora.

Maribor je v vodstvo popeljal Jan Repas. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Prijeten večer zaradi zmage, a zelo delaven. Bila je trda, delovna tekma. V nekaterih zadevah smo bili zelo dobri, pri določenih je opazno, da bo treba še ogromno delati. Mi je pa med spoznanji s tekme zelo pomembno, da fantje niso čakali energije od gledalcev, ampak so jo izzvali s tribun in s tekom, predstavo, strastjo, da zmagamo, ‘okužili’ navijače. Pristop je bil pravi, način, kaj smo si želeli, viden in to je zadeva, ki je zelo pozitivna," je po uspešni premieri za spletno stran Maribora izpostavil Ante Šimundža.

Brez velikih sprememb, vrnitev Iličića

Ta ni veliko posegal v ekipo, namesto kaznovanega Marka Božića je začel El Hilel Soudani, namesto Marina Laušića pa Andraž Žinič. "Nismo veliko spreminjali, igralce smo postavili na njim najboljše igralne položaje. Z izjemo uvodnega dela tekme, ko smo bili v krču, smo zadeve postavili na svoje mesto. Igrali smo proti dobri ekipi Mure, ki je organizirana, toda z našo kakovostjo in organizacijo smo bili boljši ter zasluženo osvojili tri točke."

Josip Iličić se je vrnil v zasedbo Maribora. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V kadru je bil spet tudi Josip Iličić, ki ga je prejšnji strateg Damir krznar postavil "na hladno", ter je igral od 65. minute. Takrat je Maribor že vodil s končnih 3:1 in tako popravil vtis z zadnjih tekem, saj je pred tem imel štiri poraze na petih obračunih. "Jojo je dobil priložnost in vnesel na igrišče, kar se od njega pričakuje. Najbolj pomembno je, da je on nezadovoljen s seboj, ko ni na ustrezni ravni. Nedvomno gre za igralca, ki se bo vklopil v ekipo in lahko ogromno pomaga. Ker tudi sam želi biti na ravni, na kateri je bil," je za Maribor dejal Šimundža.

"To je samo ena tekma, v prihodnje nas čaka trdo delo," je dejal Šimundža. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Strateg Maribora je kljub temu opozoril, da so še daleč od želenega. "Najbolj mi je všeč, da smo izzvali energijo navijačev. Ob tem pa imeli ustrezen pristop in izpolnili nalogo z vsem, kar je potrebno za tekmovalnost. To je samo ena tekma, v prihodnje nas čaka trdo delo. Ogromno zadev je treba treba popraviti, nadgraditi. Zato ni in ne sme biti prisotne nobene evforije zaradi zmage. Še vedno smo nizko, prenizko na lestvici," je dejal Šimundža.

Maribor bo reprezentančni premor izkoristil za mini priprave na nadaljevanje sezone. Kot so sporočili iz kluba, je predviden mikro cikel v Radencih, od torka do sobote. "Z namenom, da se boljše povežemo med seboj in zadeve nadgradimo. Da fante osvežimo, jih dvignemo glede fizične pripravljenosti na višjo raven in tudi opravimo določene posege po taktični plati," je še dodal Šimundža.

Mariboru zaradi pirotehnike na sobotni tekmi odločba o prekršku Potem ko je med sobotno nogometno tekmo ekip Maribora in Mure v Ljudskem vrtu v štajerski prestolnici prišlo do večkratne uporabe pirotehničnih sredstev, mariborski policisti napovedujejo, da bodo zoper organizatorja tekme, Nogometni klub Maribor, uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Kot so v soboto zvečer sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, si je nogometno tekmo ogledalo okrog 4500 gledalcev, od tega okoli 300 navijačev navijaške skupine Viole, in okoli 40 organiziranih gostujočih navijačev navijaške skupine Black Gringos. Slednje je spremljalo še okoli 110 podpornikov ekipe Mure. Med tekmo je prišlo do večkratne uporabe pirotehničnih sredstev, policisti pa bodo zato na podlagi zakona o javnih zbiranjih zoper organizatorja uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku. Policisti so med tekmo obravnavali tudi kršitev javnega reda in miru, zaradi česar so kršitelju izdali plačilni nalog in izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športni prireditvi. Zaradi uporabe pa bodo na podlagi zakona o javnih zbiranjih zoper dva mladoletna kršitelja podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, so še navedli na PU Maribor.

