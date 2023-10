V Mariboru ekspresno predstavili novega trenerja

Čeprav se prah po odhodu Damirja Krznarja iz trenerskega stolčka NK Maribor še ni polegel, pa je slovenski prvoligaš danes tudi uradno predstavil zamenjavo in novinca na trenerskem položaju mariborskega kluba. Športni direktor Maribora Marko Šuler je tako ekspresno že našel novega glavnega trenerja Anteja Šimundžo, ki bo poskušal poskrbeti za zasuk v rezultatih štajerskega kluba.

"Naš izbor je Ante Šimundža, pri katerem daljša predstavitev ni potrebna. Gre za enega največjih trenerjev v Sloveniji, ki je hkrati lačen novih uspehov. Nekdo, ki ga poznamo in je po odhodu iz Maribora naredil ogromen preskok ter nadaljeval z uspešnim delom. Domov vračamo zelo motiviranega trenerja, s pripadnostjo in simpatijami do vijoličaste barve, kar je prav tako pomembno, tisto najpomembnejše pa je delo. Zato se bo dela lotil takoj. Šlo je za obojestransko željo, da bi pod njegovim vodstvom potekal že naslednji trening v sredo in bi vodil moštvo na sobotni tekmi z Muro. Z namenom, da dočakamo nov izziv z novo energijo. Da bi spet spremljali Maribor v drugačni podobi na igrišču, ki nam je domača in dobro znana. Z rezultatsko krivuljo znova obrnjeno navzgor," je ob predstavitvi novega trenerja povedal Šuler.

"Neke velike filozofije ni, fantom manjka samozavesti. Verjamem, da lahko to krivuljo obrnemo že v soboto. Potrebujemo energijo, ki jo bo novi trener prinesel. Želimo si boja za naslov, vemo, da je konkurenca velika, želimo narediti selekcijo, ki bo predstavljala ogrodje in bo imela hrbtenico," je še dodal.

Marko Šuler je ekspresno našel zamenjavo za Damirja Krznarja. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Nazadnje na klopi Ludogorca

Šimundža je marca ostal brez mesta trenerja bolgarskega prvoligaša Ludogorca. Klub je prevzel januarja lani in ga popeljal do naslova prvaka, pred tem je uspešno vodil Muro, s katero je tudi osvojil naslov slovenskega prvaka v sezoni 2020/21. Dvainpetdesetletni nekdanji napadalec ima trenerske izkušnje tudi iz Gaka, Aluminija in tudi Maribora, ki ga je kot glavni trener vodil med letoma 2013 in 2015. Kot igralec pa je bil v tem klubu dejaven med letoma 1991 in 2001, ko je zbral skoraj 300 nastopov. Kot so sporočili iz Maribora, je Šimundža s štajerskim klubom pogodbo sklenil do konca sezone 2025/26.

Po dogovoru ob menjavi na klopi odhajajo Damir Krznar, Mihael Mikić in Vedran Attias. Šimundža pa se je s seboj pripeljal pomočnika Damjana Ošlaja in kondicijskega trenerja Luko Bašića. Preostali člani strokovnega štaba ostajajo nespremenjeni, Mitja Pirih, Aleš Mertelj, Željko Filipović in Milan Vulović bodo nadaljevali z delom.

Novo vijol’čno poglavje: v Ljudski vrt se vrača Ante Šimundža. S pogodbo do konca sezone 2025/26. Prvi trening bo vodil v sredo, ob začetku nove skupne zgodbe stotič v vlogi trenerja NK Maribor v sobotnem dvoboju z Muro.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/HvbgYaaOHX — NK Maribor (@nkmaribor) October 3, 2023

"Klic je prišel v ponedeljek, tako da so se stvari hitro odvile. Oboji smo imeli odprte karte, strinjali smo se v željah, v tem sem videl izziv. Zelo podrobno sem spremljal dogajanje v slovenski ligi zelo podrobno. Dejstvo je, da ekipa nima samozavesti, hrabrosti, kar je za Maribor nesprejemljivo. Biti del Maribora ni lahko, pomembno je, da se fantje zavedajo, da so v največjem slovenskem klubu, da s ponosom nosijo dres. Jaz mislim, da je to razlog za slabše rezultate. To je moje videnje, bom pa poskušal v čim krajšem času ugotoviti vzroke za slabe predstave in jih odpraviti," je na novinarski konferenci dejal Šimundža.

Krst proti Muri

V sredo bo mariborsko ekipo prvič vodil na treningu, ognjeni krst v novi vlogi pa ga čaka v soboto proti nekdanjemu klubu Muri, ko bo Šimundža Maribor vodil še na svoji jubilejni stoti tekmi. "To bo posebno srečanje, ker bo vrnitev v okolje, v katerem sem dosegel veliko uspehov. Tako kot sem bil del Mure, sem bil tudi del Maribora. Želim si tekmovati in vrniti največji klub v Sloveniji na nivo, na katerem je že bil," je dejal Šimundža. Maribor je v zadnjih sedmih krogih osvojil le pet točk, trenutno je šele peti na prvenstveni lestvici, za vodilnim Celjem zaostaja že devet točk.

Šimundža bo v soboto z Mariborom gostoval na Fazaneriji. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Prišel sem domov, v moj klub, v mojem mestu. Vedno je privilegij biti trener Maribora, a hkrati gre tudi za velik izziv in odgovornost. Obljubim lahko le trdo delo, najprej sledi popolna mobilizacija in osredotočenost na tekmo z Muro. Pričakujem odgovor ekipe glede na zadnja dogajanja. Fantje so v Mariboru, ker znajo in nekaj pomenijo. Verjamem, da niso pozabili igrati in da bodo pokazali boljšo podobo. Obljubiti zmage bi bilo zelo tvegano, lahko pa obljubim popolno osredotočenost na delo, s katerim želim vrniti klub na uspešno pot," je ob vrnitvi v Ljudski vrt še dodal Šimundža.

Ob tem je v zraku še vedno vprašanje, kakšen bo nadaljnji status Josipa Iličića, ki trenira po prilagojenem programu. "Če bo pripravljen, bo že jutri del ekipe, če ne, pač ne," je bil o tej temi jedrnat Šimundža.

