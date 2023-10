Šimundža vrnil in pohvalil Iličića

Dvainpetdesetletni Mariborčan dalmatinskih korenin se je po osmih letih vrnil v Ljudski vrt. Vijolice je prevzel sredi rezultatske krize, ki je 16-kratne slovenske prvake pahnila daleč proč od vrha razpredelnice 1. SNL. Maribor za vodilnim Celjem zaostaja že devet točk, po tistem, kar je Ante Šimundža opazil na uvodnih treningih, pa bi se lahko med navijači Maribora začel širiti optimizem, saj ga je navdušilo kar nekaj stvari. Najbolj je opozoril zmagovalno miselnost, ki so jo izkazovali nogometaši, čeprav so v zadnjem obdobju doživljali bolj ali manj zgolj rezultatske neuspehe.

"Maribor je moj klub"

V Murski Soboti se je prikupil navijačem Mure, saj je najprej osvojil drugo ligo, nato pa še pokal in prvenstvo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po zadnjem, porazu v Kidričevem z Aluminijem (0:1), se je poslovil Damir Krznar, njegov naslednik pa je postal eden najbolj spoštovanih slovenskih strategov, ki je v karieri ustvarjal čudeže že z Mariborom, nato pa vse skupaj ponovil še z Muro. Ravno s kluboma, ki bosta zaznamovala njegovo vrnitev, in v soboto v Ljudskem vrtu poskrbela za vedno zanimiv štajersko-prekmurski spopad.

''Vrnil sem se v Maribor, v moj klub, moje mesto, s tega stališča je prisotna tista pozitivna energija, ki jo potrebujemo vsi. Prva tekma bo tokrat prav proti Muri, bil sem njen del, česar ne skrivam in sem na to ponosen, ampak izhodišče je jasno. Maribor je moj klub, tukaj sem dosegel največje uspehe kot trener in igralec, glede tega zadeva ni vprašljiva. Je pa dejstvo, da je po osmih letih tisto pričakovanje zelo visoko,'' je bil z vijolicami vedno vajen osvajanj visokih mest in lovorik, v Ljudskem vrtu pa se je večkrat veselil tudi kot trener Mure.

Leta 2021 jo je tako v odločilnem spopadu v zadnjem krogu zagodel prav vijolicam in popeljal črno-bele do zgodovinskega državnega naslova, pol leta pozneje pa je v Evropi šokiral še Tottenham.

Pohvalil Iličićev napredek

Josip Iličić po prihodu Anteja Šimundže spet trenira z ekipo NK Maribor. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Šimundža želi v Evropo do odmevnih zmag, pred leti mu je to že uspevalo, ne nazadnje je podiral mejnike z izločilnim delom v ligi Europa (2013/14) in prebojem v skupinski del lige prvakov (2014/15), takrat je v obrambni vrsti vijolic izstopal zdajšnji športni direktor Marko Šuler, popeljati tudi Maribor.

''Prvi vtisi s treningov so, da gredo zadeve v pozitivno smer. Videl sem, da fantje imajo kakovost, da lahko tečejo in so trdni v dvobojih. Opazil pa sem tudi nekaj poguma, kar je pozitiven znak,'' verjame, da so igralci dovolj kakovostni, da bi znali v prihodnje pokazati v vijoličnem dresu bistveno več. Za začetek že v soboto proti Muri. Zelo je zadovoljen s trenutno telesno pripravljenostjo moštva, ocenjuje jo kot odlično, pohvalil je napredek Josipa Iličića, ki se je na njegovo željo vrnil k prvemu moštvu in znova trenira z Mariborom. ''Jojo je prišel do določene ravni, da bo lahko pokazal svoje znanje in bo tudi on zadovoljen s seboj,'' se veseli, da bo lahko kot trener računal tudi na pomoč tako izkušenega in tehnično navdihnjenega igralca.

Zaradi zdravstvenih težav bo še nekaj časa pogrešal kopico pomembnih igralcev. To so kapetan Martin Milec, pa najboljši strelec Arnel Jakupović, branilec Gregor Sikošek in mladi zvezni igralec Aljaž Antolin.

''Maribor s polnimi tribunami ali z manj gledalci je drugačna zgodba"

Želi si, da bi v soboto v Ljudskem vrtu na tribunah vlada podobno pozitivna energija, kot jo je bilo občutiti v sredo, ko si je celotno strokovno vodstvo ogledalo nastop mladinske zasedbe v uvodnem dejanju kvalifikacij za mladinsko ligo prvakov.

Mladi nogometaši Maribora do 19 let so izgubili proti nemškemu prvaku Mainzu (0:2), dvoboj pa je spremljalo 2.500 gledalcev. ''Maribor s polnimi tribunami ali z manj gledalci je drugačna zgodba. Vsakemu nasprotniku, ko vidi polne tribune in energijo, ki je tukaj potrebna, ni lahko. Zahtevati ne morem, lahko pa pričakujem, da bodo gledalci prepoznali naš pristop. Predvsem bomo izhajali iz tega, da pokažemo strast in ponos, da igramo za Maribor. Igramo proti dobremu nasprotniku, ki se je pobral in obrnil krivuljo navzgor. Čaka nas zahtevna preizkušnja in moramo biti na visoki ravni, v vseh pogledih,'' je povabil vse ljubitelje nogometa, da si v soboto ogledajo dvoboj med Mariborom in Muro v Ljudskem vrtu.