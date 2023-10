Zeljkovića želeli že lani, njegova prva naloga je jasna

Triinštiridesetletni Zoran Zeljković je bil želja Olimpije že pred letom dni, to sredo je res postal njen novi strateg. "Sem otrok Olimpije, Ljubljančan. To mi je bilo v ponos," govori o ponedeljku, ko je prejel klic iz Stožic. Njegova prva naloga bo, da zeleno-beli ne bodo več prejemali toliko golov. V ekipi si želi čim več Slovencev.

Igor Barišić Foto: Vid Ponikvar Direktor kluba Igor Barišić je na četrtkovi novinarski konferenci razkril, da je bil Zoran Zeljković njihova želja za trenerja že pred letom dni. "Vsi smo srečni, zadovoljni. Po vseh teh ugibanjih, ki ste jih imeli, od Kloseja naprej. Naše mišljenje je, da je Zoran najboljši slovenski trener. Pred letom dni ga ni bilo mogoče pripeljati. Dobrodošel v naš klub." Številka 150 tisoč evrov o odškodnini Kopru, ki se je omenjala, ni točna, je manjša, je še povedal Barišić. Še na začetku tedna je vodstvo Olimpije govorilo, da bo najverjetneje novi trener tujec. A nato preobrat, športni direktor Goran Boromisa pojasnjuje: "Želeli smo trenerja, ki pozna ligo, ki ve, kaj so mladi igralci."

Prvi sestanek z vodstvom kluba je imel v ponedeljek, sprva le iz radovednosti, a se nato vseeno ni bilo težko odločiti: "Sem otrok Olimpije, Ljubljančan. To mi je bilo v ponos. A kot trener imam svoje zahteve. Vse smo se dogovorili. Zelo sem ponosen, da sem trener Olimpije." Kot vsak trener si je želel korak naprej v svoji karieri in Olimpija to je. Čez manj kot dva tedna bo že vodil ekipo na evropski sceni. "To je bil eden od glavnih razlogov za mojo odločitev: biti trener v konferenčni ligi, take priložnosti nimaš velikokrat."

Prva naloga: prejemati manj golov

Foto: Vid Ponikvar/Sportida V sredo je ekipo Olimpije že vodil na prvem treningu. Na njem še ni bilo kapetana Timija Maxa Elšnika, ki je na reprezentančni akciji staknil manjšo poškodbo. "Moja prva poteza bo analiza ekipe. Vemo, da Olimpija prejema preveč golov. To moramo popraviti. Bomo videli, kdo bo zdrav. Verjamem, da bo Elšnik nared za naslednjo tekmo. Sicer pa imamo najširši kader v Sloveniji." Debi na klopi Olimpije ga čaka v soboto v Domžalah.

"Olimpija je druga najslabša v obrambi, a zame ni. Lahko je torej veliko boljša. To moramo popraviti. Želim si, da bomo igrali drugače. V Evropi bomo morali kdaj igrati tudi pragmatično. Bo pa Olimpija vedno napadalna, atraktivna in mora osvajati lovorike."

"Pričakujem moje Fužinčane, Jaršane"

To pa privablja tudi navijače, ki jih na zadnjih tekmah ni bilo veliko. "Iskreno upam, da bo zdaj malo več ljudi. Sploh pričakujem moje Fužinčane, Jaršane. Dobil sem ogromno sporočil. Vsi so napisali, da me pridejo podpreti. Zato verjamem, da bo res temu tako. Ja, v Ljubljani je zahtevana publika. Rada ima atraktiven nogomet. Tega se zavedam. Ne bo lahko, ampak verjamem, da bodo z neko našo željo na igrišču in z igro prihajali v vse večjem številu. Prepričan sem, da znajo prepoznati, kaj je dober nogomet."

Istočasno je svojo novo službo v Kopru začel Safet Hadžić, ki je nasledil Zeljkovića. Foto: FC Koper

"Osebno si želim čim več Slovencev"

Foto: NK Olimpija Ljubljana "Nekatere igralce poznam zelo dobro, a ekipo kot celoto moram še dobro spoznati. Pogled od zunaj in od znotraj je drugačen. Ko pride nov trener, je energija vedno boljša. Verjamem, da ta ekipa lahko igra mnogo bolje." Zagotovo bo nekaj sprememb tudi v začetni enajsterici. Napadalec Admir Bristrić, ki zabija za reprezentanco BiH, bo imel pod Zeljkovićem večjo vlogo (zdaj je bil v vlogi rezervista). Verjame, da bo imel januarja v zimskem prestopnem roku tudi nekaj besede pri kadrovanju. "Osebno si želim čim več Slovencev, domačih igralcev. A morate vedeti, da nas ni veliko. Večina naših dobrih igralcev ima pogodbe, vsak klub pa ima svoj proračun. Bomo pa zagotovo razširiti skavting. Zavedam se, da Olimpija ni Koper, sem mora priti igralec, ki je že nekaj pokazal."