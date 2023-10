Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred 14. krogom so z dvema točkama prednosti pred Primorjem v drugi ligi vodili Beltinci.

Pred 14. krogom so z dvema točkama prednosti pred Primorjem v drugi ligi vodili Beltinci. Foto: www.alesfevzer.com

Pred nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi so naporni dnevi. Ta petek in soboto igrajo tekme 14. kroga, sredi naslednjega tedna bodo odigrali zaostali tretji krog, ki je bil avgusta zaradi poplav prestavljen, naslednji konec tedna jih nato čakajo še tekme 15. kroga. Prvih pet ekip na lestvici (Beltinci, Primorje, Nafta, Gorica in Triglav) je pred začetkom teh treh krogov ločilo le pet točk.