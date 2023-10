Beltinci potrdili prvo mesto, Primorju sosedski derbi

Vodilni Beltinčani so v 12. krogu druge slovenske lige potrdili prvo mesto. Dosegli so osmo zmago. Bistrico so premagali s 3:0. V sosedskem derbiju, ki je bil tudi obračun za drugo mesto na lestvici, je Primorje z 1:0 premagalo Gorico in tako za Beltinci še naprej zaostaja eno točko oziroma je zdaj tri pred Gorico.

Tekmo v Ajdovščini je odločil zadetek Luke Jerina v 33. minuti, domači so v prvem polčasu zadeli še vratnico, v drugem pa so bolj ali manj branili minimalno prednost in jo tudi ubranili proti ne posebej nevarnim gostom iz Nove Gorice, ki so prekinili niz sedmih zmag.

Vodilna ekipa lige pa je doma v Beltincih Bistrici nasula tri zadetke, od tega dva Filip Kosić, enega je dosegel z bele pike. Domači vratar Stefan Moćić je gostom med drugim obranil strel z bele pike ter tako pomagal k ohranitvi točke prednosti na lestvici pred Primorjem.

V soboto so se zmage veselili še nogometaši Dravinje, ki so z 2:1 premagali Grosuplje. Bilje in Jadran Dekani sta igrala 2:2. V nedeljo bodo odigrani drugoligaški dvoboji še v Velenju, Sežani, Tolminu in Kranju.

Druga liga, 12. krog:

Sobota, 7. oktober:

Nedelja, 8. oktober:

Lestvica: