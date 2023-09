Gorica zmagala sedmič zapored in skočila na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začel se je 11. krog druge slovenske nogometne lige. Za zdaj sta v boju za naslov prvaka Primorje in Gorica. Pred tem krogom vodilni Ajdovci, ki še niso izgubili, so v gosteh pri Iliriji igrali 0:0. Gorica je sedmo zmago sezone dosegla proti Fužinarju, ki ga je na uvodni tekmi kroga premagala z 2:1. Gričani so zdaj z enakim točkovnim izkupičkom od Ajdovcev novi vodilni.