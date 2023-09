Primorje se ne ustavlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Primorja so še naprej brez poraza v 2. slovenski nogometni ligi. Vodilna zasedba je v 10. krogu igrala 2:2 z Bistrico, potem ko je Žan Bešir v 84. minuti izenačil za domače. Bistrica je pred dnevi dobila novega trenerja. Gorana Stankovića, ki je na daljšem okrevanju po srčnem infarktu, je zamenjal Simon Dvoršak.

Na drugih dveh sobotnih tekmah je Fužinar po golu Ikenne Divina Igweja v 89. minuti s 3:2 premagal Ilirijo, Krka pa v gosteh zadnjeuvrščeni Tabor iz Sežane, ki je edini še brez zmage, z 2:0.

V nedeljo so Beltinci s 3:0 premagali Dravinjo, Tolmin in Jadran Dekani sta igrala neodločeno 2:2, Gorica pa je s 3:0 zmagala pri Triglavu. Dva gola je dal Luka Vekić. Tekma med Brinjem Grosupljem in Nafto je bila preložena zaradi preveč razmočenega igrišča.

Na lestvici tako Primorje vodi z 21 točkami, drugi Beltinci jih imajo 20, tretja Gorica pa 19.

Druga liga, 10. krog:

Sobota, 23. september:

Nedelja, 24. september:

Ponedeljek, 25. september:

Lestvica: