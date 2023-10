To, kar se dogaja v Sloveniji, je posebnost brez primere

Joao Henriques in Albert Riera sta zapustila Slovenijo. Prvi je izgubil službo pri Olimpiji, drugi pa je zapustil Celje in se preselil v Francijo.

Si predstavljate, da bi se Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid in Girona v zelo kratkem obdobju drug za drugim odločili za zamenjavo trenerja? Ali pa Tottenham, Arsenal, Manchester City in Liverpool? To bi bilo nekaj nepredstavljivega. Eden morda že, trenerske menjave so vendarle pogost pojav v nogometnem svetu, da bi se pa to zgodilo pri vseh štirih? Pri vseh trenutno najboljših klubih v Španiji oziroma Angliji?

To pa je vendarle nekaj drugega. Nekaj, kar se ponavadi ne dogaja, obenem pa tudi sproža vprašanje, zakaj bi klub, ki mu gre dobro in je uvrščen pri vrhu lestvice, sploh čutil potrebo po menjavi trenerja. Zlasti v najmočnejših ligah, kjer je vse skupaj pogojeno še z astronomskimi finančnimi zneski.

Začelo se je v Mariboru, končalo v Ljubljani

No, kar zadeva to, je v Sloveniji marsikaj drugače. Tam še vedno največji izziv, magnet za trenersko delo pomenita Olimpija in Maribor. Kot se spodobi za vsak klub, ki v svoji domovini predstavlja nekaj več in ga spremlja status velikana. Obenem pa vsi najboljši strategi, ki opravljajo delo v 1. SNL, z zanimanjem pogledujejo v tujino in si prizadevajo, da bi se nekega dne odpravili v katero izmed močnejših in finančno mikavnejših lig.

Predsednik vodilnega Celja Valerij Kolotilo se je pred tedni nepričakovano znašel pred zahtevnim izzivom, saj je po mikavni ponudbi Bordeauxa ostal brez trenerja Alberta Riere. Foto: Rok Plestenjak

Če v Sloveniji vodiš katerega izmed najboljših klubov, to ni še nobeno zagotovilo, da ne bi ostal brez službe. Možnosti je več. Ali ti vodstvo kluba ne zaupa dovolj, saj bi ga zadovoljila le uvrstitev na prvem mestu, ali pa prejmeš katero izmed ponudb, ki je tako atraktivna in izstopa iz slovenskega povprečja, da bi bil greh, če je ne bi sprejel. Ali pa zaigrata v srcu magneta Olimpije oziroma Maribora.

Zaradi tega se dogajajo spremembe, še nikoli pa se ni zgodilo, čemur smo bili priča v zadnjih tednih. Tako intenzivno in dinamično, drugo za drugim. Začelo se je v začetku meseca v Mariboru, nadaljevalo v Celju, za piko na i pa sta v zadnjih dneh še kako pomembno odločitev sporočila Koper in Olimpija. Vodilna četverica je tako v razmiku dveh tednov zamenjala svoje trenerje. Ne, to niso bili štirje najslabši prvoligaši, ki se potegujejo za obstanek in v želji za boljšimi rezultati iščejo nove trenerje, ampak štirje najboljši slovenski klubi. Največji favoriti za osvojitev naslova. Pripetila se je torej nogometna posebnost brez primere.

Zaostajal za 9, zdaj "čez noč" že prvi

Ante Šimundža je trdno odločen popeljati Maribor proti vrhu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Poteza četrtouvrščenih vijolic, ki so nezadovoljne s trenutnim položajem na lestvici in zaostankom za vodilnim Celjem, ta znaša devet točk, je bila pričakovana. Prihod Anteja Šimundže, ta je bil že dalj časa, vse od konca sodelovanja s serijskim bolgarskim prvakom Ludogorcem, brez delodajalca, je mogoče razumeti. Klub je padel v rezultatsko krizo, šok terapija po menjavi trenerja pa je že na prvi tekmi obrodila sadove. V Mariboru je s prihodom povratnika, zaljubljenega v vijolično barvo, zapihal nov, bolj optimističen veter, navijači že premlevajo o tem, kako bi se lahko njihovi ljubljenci vmešali v boj za naslov prvaka.

Šimundža se je kot novi trener Maribora prvič predstavil javnosti 3. oktobra, dober teden pozneje, natančneje 11. oktobra, pa so Celjani potrdili sklenitev sodelovanja z Damirjem Krznarjem. V Hrvatu, ki je v Mariboru zaradi rezultatskega padca ostal brez službe, je vodstvo celjskega kluba prepoznalo najbolj primernega kandidata za uresničitev še kako odgovorne naloge. Celjani, ki lahko za slovenske razmere računajo na nadpovprečno finančno ugodje, namreč odkrito merijo na naslov prvaka. Zadovoljila bi jih le državna zvezdica. V sezono so krenili odločno, pod vodstvom Alberta Riere so se hitro utaborili na vodilnem položaju, njihov ritem je uspelo nekoliko enakovredno posnemati le Kopru.

Damir Krznar in Albert Riera sta se najprej srečevala v 1. SNL na tekmah Maribora in Olimpije, nato Maribora in Celja, zdaj pa je Hrvat nasledil Španca v knežjem mestu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Ko pa je Španec nedavno prejel ponudbo slovitega francoskega kluba, pri katerem si je nekoč služil nogometni kruh, se ni dolgo obotavljal z odločitvijo, da zapusti Slovenijo. Odpravil se je v Bordeaux, francoski drugoligaš je zanj plačal Celjanom odškodnino, vrzel na trenerskem položaju pa je zapolnil donedavni strateg Maribora, ki je v 1. SNL z Riero vzpostavil prijateljski odnos, poln medsebojnega spoštovanja. Usoda je poskrbela, da ga je nasledil v knežjem mestu, z 9 točk zaostanka z Mariborom pa je ''čez noč'' poskočil na vodilni položaj, tako da ga čaka nenavaden izziv, saj bo konec tedna, ko se bo po reprezentančnem premoru nadaljevalo prvenstvo, vstopil v nadaljevanje prvenstva kot najboljši.

Izjava za javnost NK Olimpija o očitkih Alberta Riere: Foto: Nik Moder/Sportida "V zvezi z razmerji med NK Olimpija in Albertom Riera lahko potrdimo, da so bile vse njegove nesporne terjatve po pogodbi v celoti plačane, je pa Albert Riera v nasprotju z njegovo pogodbo od NK Olimpija zahteval tudi določena presežna in dodatna plačila, do katerih pa glede na sklenjeno pogodbo ni upravičen. Stališče NK Olimpija o tem, da gre za neutemeljene in sporne zahtevke Alberta Riere je bilo s strani kluba v okviru postopka monitoringa klubov na evropski ravni predloženo tudi v presojo na FIFA in UEFA, pri čemer niti FIFA niti UEFA nista ugotovili v tej zvezi nobenih kršitev pravil na strani kluba." NK Olimpija Ljubljana

Zeljković zelo spoštuje Hadžića

Zoran Zeljković bo prvič vodil Olimpijo v soboto v Domžalah. Foto: NK Olimpija Ljubljana Za Celjani, v soboto se odpravljajo na gostovanje v bližnjo Rogaško Slatino, so še kako blizu Koprčani. Po dokončno priznani zmagi nad Rogaško, ki jim jo je NZS dodelila za zeleno mizo, jim prvo mesto beži le za dve točki. Tako imeniten začetek sezone je kanarčkom uspel pod vodstvom Zorana Zeljkovića.

Ljubljančan je izvrstno vodil Koper v sezoni 2021/22, osvojil pokal in drugo mesto v prvenstvu, v prejšnji sezoni nesrečno ostal brez Evrope, a mu je vodstvo kluba še vedno stalo ob strani. Ko pa je pred dnevi po tragikomičnih dogodkih v zmajevem gnezdu, kjer so že napovedali, kako bodo javnost v ponedeljek obvestili o novem trenerju, a so nato odločitev preložili vse do četrtka, prejel ponudbo Olimpije, je začutil dovolj izziva, želje in dokazovanja v Evropi, da se je nato tudi resnično preselil v Ljubljano. Tako se je vrnil v rojstno mesto.

Znova je obudil sodelovanje s klubom, ki ga nosi globoko v srcu, saj je zanj tudi zaigral kot nogometaš. Koprčani so z njegovim odhodom zaslužili, zmaji so jim morali odšteti zajeten kupček denarja, na Bonifiki pa so ekspresno, tudi z zagotovilom Zeljkovića, našli najbolj primernega kandidata za trenerski položaj. To je postal Safet Hadžić, večkratni dežurni gasilec Olimpije, simbol zvestobe zeleno-beli barvi in ljubljenec navijačev. V začetku sezone se je tudi na željo Zeljkovića, ki ga izjemno spoštuje in sporoča Sloveniji, kako se podcenjuje njegova strokovnost, preselil v Koper. Sprva je opravljal vlogo skavta, odkrival nove talente, na treningih pa je znal tudi pomagati Zeljkoviću.

Safet Hadžić bo prvič vodil kanarčke na gostovanju v Prekmurju. Foto: FC Koper

Zdaj bo opravljal samostojno trenersko delo, kar je nazadnje počel pri kranjskem Triglavu, najodmevnejše uspehe pa je dosegal z Olimpijo, to je popeljal tudi do pokalne lovorike. Zdaj bo prvič vodil Koper, za začetek ga čaka zahtevno gostovanje v Murski Soboti. Zeljkovićeva Olimpija bo prebila led na sobotnem sosedskem spopadu v Domžalah, kar pa zadeva Maribora, bo ta konec tedna na delu v Ljubljani. V nedeljo prihaja v Šiško, kjer se bo z Bravom spopadel v bitki za četrto mesto.

Izjema le Šimundža V Sloveniji tako v zadnjih tednih čezmerno odmevajo menjave trenerjev. Štirje najboljši klubi vstopajo v nadaljevanje sezone z novimi trenerji. Zanimivo je, da so kar trije izmed štirih v preteklosti že vodili enega izmed klubov, ki v tem trenutku sestavljajo vodilni kvartet 1. SNL. Zoran Zeljković (Olimpija) je vodil Koper in bil pomočnik Dušanu Kosiću pri Celju, Safet Hadžić (Koper) Olimpijo, Damir Krznar (Celje) pa Maribor. Izjema je le Ante Šimundža.

Elšnik in Karničnik sta se vrnila iz Belfasta in ...

Timi Max Elšnik ... Foto: Reuters Po reprezentančnem premoru je tako v 1. SNL marsikaj drugače. Kekova četa je v kvalifikacijah za Euro 2024 nanizala štiri zmage, s čimer si je povečala možnosti za preboj na veliko tekmovanje. To je dosegla z dvema nogometašema iz slovenskih klubov v udarni enajsterici, kar si lahko šteje 1. SNL v veliko čast.

Timi Max Elšnik je kapetan Olimpije, Žan Karničnik pa branilec vodilnega Celja. In ko sta se vrnila v domovino ter pridružila klubskim soigralcem, ju je pričakalo novo strokovno vodstvo. Zdaj bosta imela opravka s slovenskima trenerjema.

... Žan Karničnik sta se v noči na sredo vrnila v domovino iz Belfasta. Foto: Reuters Elšnika ne bo več vodil Portugalec Joao Henriques, ampak Zeljković, donedavni tekmec Olimpije, Karničnik pa ne bo več sodeloval z Albertom Riero, ki je podobno kot v prejšnji sezoni pri Olimpiji z igralci Celja spletel tesno vez in z njimi dosegal imenitne uspehe, ampak bo sodeloval s Hrvatom Krznarjem, donedavnim tekmecem pri štajerskem tekmecu iz Maribora.

Ni kaj, čudna so nogometna pota, bo pa toliko bolj vznemirljivo spremljati dogajanja na prvoligaških zelenicah. Prej ali slej bodo trenerske rošade dosegle čustveni vrhunec, ko bo napočil trenutek za obračun proti nekdanjim klubom.