V živo: Berić na klopi. Bo St. Etienne ostal neporažen?

Uvodno tekmo nedeljskega programa francoskega prvenstva pravkar igrata St. Etienne Roberta Berića, ki tekmo začenja na klopi, in Amiens. Bodo Berićevi ostali neporaženi?

Nantes Reneja Krhina (igral je celotno tekmo) je bil uspešen na gostovanju v Strasbourgu, Caen Jana Repasa je premagal Dijon. Robert Berić bo v nedeljo s St. Etiennom gostil Amiens.

Angel Di Maria je poskrbel za atraktiven zadetek. Foto: Reuters

Noro, kakšen gol Argentinca



Vodilni PSG se je v soboto mudil v Nimsu. Parižani so dobro odprli srečanje, povedli z 2:0, a so nogometaši Nimsa izenačili. V zaključku tekme so francoski prvaki zadeli še dvakrat. Pri izidu 1:0 je neverjeten gol iz kota zabil Angel Di Maria. Nadarjeni Kylian Mbappe je v izdihljajih tekme prejel rdeči karton, potem ko je odrinil nasprotnega nogometaša, ki ga je pri prodoru podrl na tla.

Gol Di Marie:

Di Maria has just scored direct from a corner..🔥🔥pic.twitter.com/cXdhl7ieRt — ASG (@ahadfooty_II) September 1, 2018

Rdeč karton Mbappeju:

Kylian Mbappe kırmızı kart.. pic.twitter.com/1wln17tWRG — Scudetto Sports (@scudettosports) September 1, 2018

Nogometaši Lyona in Nice so v petek odprli četrti krog francoskega prvenstva. Edini zadetek za prvo zmago Nice v tej sezoni je v 50. minuti zabil Allan Saint-Maximin. Lyon je tako doživel prvi poraz v novi sezoni.

Ben Arfa iz PSG v Rennes Občasni francoski nogometni reprezentant Hatem Ben Arfa bo svojo kariero nadaljeval pri Rennesu. Z dosedanjim klubom, pariškim PSG-jem, mu je junija potekla pogodba, z novim pa se je dogovoril za dveletno sodelovanje. Pri pariškem klubu ni dobival pravih priložnosti, lani zanj sploh ni zaigral, leto prej pa je nastopil na 23 tekmah.



"Končno lahko imam nasmeh na ustnicah. Preverjanja kažejo, da sem odlično pripravljen, občutek imam, da je tudi Rennes pravi klub zame," je dejal Ben Arfa, ki je imel tudi ponudbo Nice, pri kateri je preživel odlično sezono 2015/2016. "Vračati se v klub, v katerem si že bil je komplicirana stvar. Nekaj takega, kot če se vrneš k svojemu nekdanjemu dekletu. Raje imam nove izzive in vesel sem, da sem v Rennesu," je še povedal Ben Arfa, ki je nosil tudi drese Lyona, Marseilla, Newcastla in Hull Cityja. Za reprezentanco je odigral 15 tekem, prvo že leta 2007, in dosegel dva gola.



Najboljši strelci:



3 - Kylian Mbappe (PSG), Neymar (PSG), Moussa Konate (Amiens), Julio Tavares (Dijon), Jonathan Bamba (Lille), Francois Kamano (Borudeaux)

2 - Jules Keita (Dijon), Sada Thioub (Nimes), Emiliano Sala (Nantes), Florian Thauvin (Marseille), Dimitri Payet (Marseille), Bertrand Traore (Lyon), Reanud Ripart (Nimes), Ismaila Sarr (Rennes).

