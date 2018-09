Hrvat se je vrnil iz Iraka in okrepil največje presenečenje 1. SNL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sanin Muminović je v 1. SNL zbral 46 nastopov in dosegel en zadetek.

Nogometni klub Aluminij je odprl svoja vrata Hrvatu Saninu Muminoviću, ki je v Prvi ligi Telekom Slovenije že nosil dres kidričevskega prvoligaša. V začetku leta se je odpravil v Irak, kjer je pomagal klubu do drugega mesta, a zaradi slabših pogojev za delo zapustil Azijo. Vrnil se je v Kidričevo, ki je lahko v tej sezoni zelo ponosno na klub, saj po sedmih krogih na lestvici gleda v hrbet le vodilnemu Mariboru. Muminović je z Aluminijem sklenil dveletno sodelovanje.

Kidričani so predstavili povratnika, ki bo zaostril konkurenco v zvezni vrsti. Hrvat Sanin Muminović želi z dobrim delom vrniti zaupanje tistih, ki so mu omogočili vrnitev v klub. "Fantom gre že zdaj zelo dobro, zato upam, da bomo igro utrjevali, se čim bolje umestili na lestvici in ponovno opravili dobro delo v pokalu," je 27-letni zvezni igralec, ki je izkušnje v 1. SNL pridobival tudi v dresu Zavrča, strnil pričakovanja ob vrnitvi v Slovenijo.

V Iraku osvojil drugo mesto

V spomladanskem delu je okušal nogometni kruh v Iraku. V državi, kjer najboljše nogometaše po novem vodi nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, je spomladi nosil dres kluba Al-Quwa Al-Jawiya. Pomagal mu je do drugega mesta, a nato zaradi zahtevnih pogojev zapustil državo, v kateri je v bližnji preteklosti besnela vojna.

"Doživel sem novo izkušnjo v okolju s povsem drugačno miselnostjo ljudi in igralcev. Sezono smo sicer dobro končali, vendar je bil tempo težak. Imeli smo zelo malo časa za počitek in rehabilitacijo, ki so jo oteževali tudi slabši pogoji za delo. Iraški nogomet bo potreboval še nekaj časa, da se dvigne na višjo raven."

Številni prihodi, a tudi odhodi

Sanin Muminović je v 1. SNL nosil tudi dres Zavrča. Foto: Vid Ponikvar Z Aluminijem, ki je bil v poletnem prestopnem roku aktiven in prevetril kadrovsko zasedbo, je sklenil dveletno sodelovanje. Kidričani so privabili kar nekaj novincev. Iz Avstrije je prišel Korošec Tadej Trdina, iz Španije Hrvat z albanskim potnim listom Elvir Maloku, iz Ankarana mladi slovenski reprezentant Erik Gliha, iz BiH Hrvat Nikola Leko, iz Brava 20-letni napadalec Marcel Kene, iz Hrvaške pa sta zasedbo Aluminija okrepila še Ivan Kontek in Damir Grgić. Novinci skušajo zapolniti vrzel, ki je nastala po odhodih številnih pomembnih igralcev (Ibrahim Mensah, Marko Nunić, Denis Šme, Luka Štor, Derrick Mensah, Josip Zeba, Christopher Makengo, Siyar Kepir …).

Aluminij bo v 8. krogu branil visoko drugo mesto v soboto, 15. septembra, na domači zelenici proti Gorici.