Nekdanji selektor slovenske izbrane vrste Srečko Katanec se podaja na novo selektorsko pot. Avgusta je sprejel selektorsko ponudbo za vodenje iraške nogometne reprezentance. Po poročanju tamkajšnjih medijev se je z zvezo dogovoril za triletno sodelovanje, ki naj bi mu letno navrglo dober milijon evrov.

Ljubljančan se je v ponedeljek na novinarski konferenci predstavil Iračanom, ki bodo svojo nogometno reprezentanco pod taktirko Katanca prvič spremljali 10. septembra na prijateljski tekmi proti Kuvajtu.

"Če pričakujejo takojšnji rezultat …"

Prvi resnejši tekmovalni preizkus pa 55-letnikovo četo čaka v začetku prihodnjega leta, ko se bo v skupinskem delu Azijskega pokala (potekal bo v Združenih Arabskih Emiratih) udarila z Vietnamom, Jemnom in Iranom. Iračani so na omenjenem tekmovanju leta 2007 zmagali, na zadnjem leta 2015 pa osvojili četrto mesto. Katanec je sedmi sili sporočil, da takojšnjih rezultatov ne more obljubiti, a da ima izkušnje in ve, kako razviti ekipi. Kot pravi, nima čarobne palice, da bi z Irakom takoj dosegel vidnejše rezultate. Verjame pa, da ima dovolj izkušenj, da ekipa napreduje. Kot velik izziv si je zadal preboj na svetovno prvenstvo leta 2022. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Sem pošten in odprt človek. Morda celo preveč. Pogovarjal sem se s predsednikom zveze in mu povedal, "Če od mene pričakujete takojšnji uspeh na Azijskem pokalu, lahko začnete iskati novega trenerja". Nimam čarobne palice, imam pa izkušnje, kako razvijati ekipo, iskati napredek. Nisem rekel, da bomo na Azijski pokal odšli po zmago. Seveda želim zmagati na vsaki tekmi, a šli bomo korak za korakom, čim dlje, kot bo mogoče. Pokal bomo izkoristili tudi za to, da bomo videli, kako se igralci odzovejo, znajdejo na tako pomembnem tekmovanju. Morda se bodo dobro, morda ne," je po zapisu iraškega novinarja Hassanina Mubaraka, ki je javnost kot prvi obvestil o Katančevem prihodu na iraško klop, dejal Slovenec. Ob tem je dodal, da bodo Azijski pokal izkoristili kot zadnjo pripravo na začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022.

Irak je na svetovnih prvenstvih do zdaj sodeloval le enkrat, in sicer leta 1986, ko je v Mehiki obstal v skupinskem delu tekmovanja in zasedel 23. mesto. Katanec je optimističen, da trenutno 89. reprezentanci sveta lahko uspe še drugič: "Verjamem, da se lahko uvrstimo na svetovno prvenstvo. Vstopnica zanj je moj izziv."

Srecko Katanec on the Iraq job and expectations at the Asian Cup, the Slovenian says he has no magic stick. pic.twitter.com/XabhL3WXDB — Hassanin Mubarak (@hassaninmubarak) September 3, 2018

"Če je sin edina težava …"

Katanec je v svoj štab vključil tudi svojega 24-letnega sina Iana Oskarja, ki bo v iraški reprezentanci kot fitnes trener skrbel za kondicijo. "Če je to edina težava, ki jo imam, potem bom srečen," je sedmi sili dejal o tem, da bo sodeloval s svojim sinom. Ta bo sicer pomagal v reprezentanci, a ga po besedah novega selektorja iraška zveza ne bo plačevala.

The Iraqi media were surprised to hear Srećko Katanec's 24 year-old son Ian Oskar will be part of the Slovenian's training staff as a fitness trainer. His son is a NCSF certificated Strength and Conditioning coach, AFP certified Personal Trainer and retired motocross racer. pic.twitter.com/lwcURbCiMT — Hassanin Mubarak (@hassaninmubarak) September 2, 2018

Katanec je sicer konec tedna v Irak pripotoval v družbi Aleša Čeha in Nihada Pejkovića, s katerima je sodeloval že v slovenski reprezentanci.

Seznam dvignil prah

V nedeljo so iraški mediji v svet poslali skrajšan reprezentančni seznam za tekmo s Kuvajtom, ki je dvignil precej prahu. Mnogi pogrešajo nekatere "vroče" igralce. Največkrat je omenjeno ime centralnega vezista Osame Rashida. Katanec bo iraško reprezentanco prvič vodil 10. septembra na prijateljski tekmi s Kuvajtom. Skrajšan seznam je dvignil prah, Iračani pogrešajo nekatere vroče igralce ... Foto: Reuters

Član Santa Clare je pred dnevi postal prvi Iračan, ki je zadel v prvi portugalski ligi. Rashid je v tej sezoni na štirih tekmah Primeira Liga vknjižil dva zadetka in dve podaji.

Mnogi Iračani so sicer prepričani, da za odsotnost in prisotnost nekaterih ni kriv Katanec. Škarje in platno pri seznamu ima po njihovem mnenju v celoti v rokah iraška zveza.

