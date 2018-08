Novi selektor Iraka Srečko Katanec nagovoril Iračane #video

Nekdanji nogometni selektor izbrane vrste Slovenije, na klopi katere je prvič sedel med letoma 1998 in 2002, zadnjič pa med letoma 2013 in 2017, Srečko Katanec bo kmalu poprijel za selektorsko taktirko Iraka. Potem ko se je moral oktobra lani po turbulentnem obdobju posloviti od slovenske klopi, v trenerskem svetu ni deloval. Povezovali so ga s selitvijo v reprezentanci Poljske in Kosova, a iz tiste moke ni bilo kruha.

Tri leta, dobri trije milijoni evrov

Pred dnevi je postalo jasno, da je sprejel nov izziv. Nekdanji odlični nogometaš bo postal selektor Iraka. Iraški mediji so pred časom poročali, da sta se tamkajšnja zveza in Katanec dogovorila za triletno sodelovanje. Po zapisih iraških medijev naj bi 55-letnik na leto zaslužil 1,2 milijona ameriških dolarjev (dober milijon evrov), torej dobre tri milijone evrov, če bi mu na klopi Iraka uspelo ostati celotno predvideno obdobje.

Katanec bo na klopi trenutno 89. reprezentance sveta zamenjal Basima Qasima. Iračani so si na selektorski klopi želeli Svena-Görana Erikssona, a je ta ponudbo zavrnil.

"Vesel in ponosen"

Katanec naj bi se iraški javnosti predstavil v prihodnjih dneh, po koncu kurbanbajrama, ki so ga v teh dneh praznovali v Iraku. Še pred tem je prek videa pred dnevi nagovoril javnost: "Pozdravljeni, sem Srečko Katanec. Zelo sem vesel in ponosen, da bom selektor iraške reprezentance. Rad bi pozdravil vse Iračane. Želim vam lepe praznike. Kmalu se vidimo v Bagdadu na novinarski konferenci."

🎙 Slovenian coach Srečko Katanec has a message for Iraqi fans ahead of his imminent appointment as manager of the Lions! #EidAlAdha



[📹 @iraqfpg] pic.twitter.com/DhD3OJ1Kbg — Soccer Iraq (@SoccerIraq) August 23, 2018

Katančeve nove varovance kmalu čaka tudi prva prijateljska tekma, 10. septembra se bodo udarili s Kuvajtom. Prvi resnejši tekmovali preizkus bodo Iračani imeli v začetku prihodnjega leta na azijskem pokalu v Združenih arabskih emiratih (ZAE). Irak je v skupini z Iranom, Vietnamom in Jemnom.

Spomnimo, Ljubljančanu Bližnji vzhod ni neznanka. Med letoma 2009 in 2011 je bil selektor Združenih arabskih emiratih (ZAE).

