Iračani trdijo: Prihaja Srečko Katanec

Kot kaže, se bo nekdanji nogometni selektor izbrane vrste Slovenije, na klopi katere je prvič sedel med letoma 1998 in 2002, zadnjič pa med letoma 2013 in 2017, Srečko Katanec preselil v Irak. Potem ko se je moral oktobra lani po turbulentnem obdobju posloviti od slovenske klopi, v trenerskem svetu ni deloval. Povezovali so ga s selitvijo v reprezentanci Poljske in Kosova, a iz tiste moke ni bilo kruha.

Tri leta, dobri trije milijoni evrov

Naj pa bi bilo zdaj vse že dogovorjeno, da nekdanji odlični nogometaš prevzame selektorsko taktirko Iraka. Iraški mediji poročajo, da je vodstvo tamkajšnje nogometne zveze s 55-letnikom že doseglo dogovor, ki predvideva triletno sodelovanje. Po pisanju iraqakhbar.com naj bi Katanec na leto zaslužil 1,2 milijona ameriških dolarjev (dober milijon evrov), torej dobre tri milijone evrov, če bi na klopi Iraka ostal celotno predvideno obdobje.

The @IRAQFA is on the verge of appointing Slovenian Srečko Katanec as their new national coach for the upcoming @afcasiancup, we at @ahdaafme take a look at his imminent appointment and what it entails for Iraq and its national team https://t.co/e21k43aYxG pic.twitter.com/0VbvHmtivY — Ahdaaf (@ahdaafme) August 18, 2018

Predpogodba že, uradna po praznikih

Iračani še pišejo, da je bil Katanec minuli teden že v Iraku, natančneje v mestu Erbil, in naj bi že podpisal predpogodbo. Do podpisa uradne pogodbe o sodelovanju pa naj bi prišlo 26. avgusta, po koncu kurbanbajrama, ki ga bodo v prihodnjih dneh praznovali v Iraku.

📰 The @IRAQFA are close to appointing former Slovenia boss Srečko Katanec as #Iraq manager following recent talks with the 55 year-old in Erbil. 🇸🇮



Thoughts, Lions? 🦁 pic.twitter.com/gqYAEuPAsO — Soccer Iraq (@SoccerIraq) August 17, 2018

Takrat naj bi tudi začel voditi prve treninge trenutno 89. reprezentance sveta, ki ji je pred njim poveljeval Basim Qasim. Njegove nove varovance kaj kmalu čaka tudi prva prijateljska tekma, 10. septembra se bodo udarili s Kuvajtom.

Prvi resnejši tekmovali preizkus bodo Iračani imeli v začetku prihodnjega leta na azijskem pokalu v Združenih arabskih emiratih (ZAE). Spomnimo, Katanec je tam kot selektor deloval med letoma 2009 in 2011.

Srečko Katanec - of Croat descent - was one of Slovenia's best ever footballers. He is the only Slovenian to play in three European finals. He made 31 appearances for the former Yugoslavia playing at the 1990 World Cup. Srečko also played against Iraq at the 1984 Olympic Games. pic.twitter.com/yMairMGFJA — Hassanin Mubarak (@hassaninmubarak) August 16, 2018

لاعب سامبدوريا و مدرب سلوفينيا السابق ( كاتانيتش ) مدربا لمنتخبنا الوطني.



Srečko Katanec named as Iraqi national team head coach pic.twitter.com/tvIMGZv9Ki — معرض الكرة العراقية (@iraqfpg) August 16, 2018

O tem, da bo Katanec sedel na klop Iraka, je pisala tudi iraška tiskovna agencija in kot njegov največji selektorski uspeh izpostavila preboj slovenske reprezentance na svetovno prvenstvo leta 2002.

Informacijo, ki je iraška nogometna zveza ni potrdila, smo želeli preveriti tudi pri protagonistu zgodbe, a se na naše klice ni odzval.

