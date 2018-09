Avstrijec začel med oblaki in sporočil, da ga Maribor ne zanima

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Najprej bi se rad v imenu kluba zahvalil Safetu Hadžiću, ki je vskočil v zelo pomembnem obdobju in opravil dober posel. Zelo smo ponosni, da ga imamo v klubu," je Zoran Barišić, že četrti trener, ki bo s klopi vodil nogometaše Olimpije v tej sezoni, najprej poskrbel za lepo gesto in potem predstavil, zakaj in kako je prišel v Ljubljano, predvsem pa, kaj lahko od njega pričakujemo.

Safet Hadžić, ki je Olimpiji prinesel zmagi na prvenstvenih tekmah proti Domžalam in Rudarju, vmes pa je ekipa pod njegovim vodstvom zelo dober obraz pokazala tudi na evropski tekmi v Trnavi, se je v začetku tega tedna spet umaknil in se preselil v mlajše selekcije, mesto na odru pa ponudil še devetemu trenerju v nekaj več kot treh letih, kolikor je na čelu kluba Milan Mandarić.

Predsednika Olimpije ob predstavitvi novega trenerja v 19. nadstropju največjega ljubljanskega hotela ni bilo, saj je v ZDA, je pa v izjavi, ki so jo Ljubljančani posredovali tik pred začetkom predstavitvene novinarske konference, novemu trenerju zaželel veliko sreče.

"Vesel sem, da sem tukaj. Nekaj tekem sem si ogledal v živo in videl, da lahko veliko pokažemo. Komaj čakam, da začnemo delo," je uvodoma še povedal 48-letni Zoran Barišić, nekdanji trener dunajskega Rapida, ki je z Ljubljančani podpisal triletno pogodbo, v Olimpijo pa je pripeljal tudi pomočnika. Slobodana Gruborja, ki ga poznamo kot nekdanjega trenerja Aluminija, in Turka Murata Topala. Trener vratarjev bo Dino Šeremet, za kondicijsko pripravo nogometašev, ki bodo že jutri v Kranjski Gori začeli kratke priprave na nadaljevanje sezone, pa bo skrbel Matic Lukman Čoko.

Takole je 48-letni Avstrijec poziral s šalom Olimpije. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na kaj vse je Barišić, ki je ob uvodnem druženju s sedmo silo pustil vtis resnega, a sproščenega človeka, odgovarjal na uvodni novinarski konferenci?

Kdaj in kako je navezal stik z Olimpijo

Preden sem prišel v Olimpijo, sem imel veliko ponudb, a sem vse zavrnil. S predsednikom sva se tri dni pred derbijem z Mariborom dobila v Portorožu in dobil sem dober občutek. Tri dni po derbiju sva se dokončno dogovorila. Olimpija je velik klub. Vesel sem, da sem postal njen trener. Verjamem, da v klubu lahko pustim pečat.

Pomislekov zaradi številnih menjav predhodnikov ni imel?

V trenerskem poslu je pač tako. Danes podpišeš pogodbo, jutri izgubiš dve tekmi in te ni več. To je naš posel. Toda pomembno je, da sem v pogovoru s predsednikom dobil dober občutek in, ne nazadnje, podpisal tudi triletno pogodbo. Moj cilj ni samo ta, da v Ljubljani ustvarim rezultat, ampak si želim pri Olimpiji pustiti tudi dober pečat.

O tem, da po Rapidu spet prihaja med zeleno-bele

S to barvo sem odrasel, očitno ne bo sprememb. Ob podobni barvi bom nadaljeval. Mislim, da je to samo dobro.

Kaj je videl na tekmah Olimpije

V živo sem jo gledal na tekmah proti Domžalam in v Trnavi, tudi na zadnji tekmi v Stožicah. Nekaj tekem sem si ogledal v videoposnetkih. Med drugim tudi prvo tekmo proti Spartaku. Videl sem, da ima ekipa potencial in kakovost, a tudi precej stvari, ki jih mora popraviti.

Stvari, ki jih je treba popraviti

Veliko jih je. Olimpija je ekipa, ki rada igra ofenzivno, kar je tudi moj način igre, a predvsem v obrambi je treba popraviti precej stvari, tudi v napadu je nekaj malenkosti, ki jih bo treba izboljšati. To so podrobnosti, s katerimi se bomo ukvarjali na treningih.

Olimpijo je v živo spremljal na treh tekmah, ogledal pa si je tudi nekaj videoposnetkov njenih tekem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

O viziji, ki jo ima

Sem trener, ki rad igra napadalno in ima žogo rad pod nadzorom. Rad vidim, da so moje ekipe kreativne, tako bom delal tudi pri Olimpiji. Verjamem, da nam bo uspelo zadovoljiti gledalce in navijače, kar je najbolj pomembno. Igramo namreč zaradi njih. Naš cilj je, da bo na tekmah Olimpije čim več gledalcev.

Kdaj bo Olimpija videti tako, kot si želi

Če bi to vedel … Ne vem. Trenerji smo najbolj odvisni do rezultata, a zame je morda še bolj pomembno, kako igramo in kako se gibljemo po igrišču. Ne morem reči, kdaj se bo videla prava slika moje Olimpije. Pomembno pa je, da se bo v ekipi videl moj podpis. Kdaj to bo, ne vem.

Kakšen tip trenerja je

Pri meni je pomembna disciplina, zelo veliko dam tudi na spoštovanje med nogometaši in strokovnim štabom. Sem komunikativen tip človeka, z mano se lahko nogometaš pogovori o vsem. Tudi o osebnih težavah, če jih ima.

O tem, da je v Avstriji gledal v hrbet Salzburgu, tokrat pa Mariboru

Razlika med Salzburgom in Rapidom, ko sem bil tam, je bila veliko večja, kot je zdaj med Olimpijo in Mariborom. Salzburg je imel takrat petkrat, desetkrat večji proračun, kot smo ga imeli na Dunaju, kjer smo imeli kar nekaj finančnih težav. Tukaj je zgodba drugačna. Sicer pa se ne želim obremenjevati z Mariborom. Zanima me samo Olimpija.

V Ljubljano je pripeljal tudi pomočnika Slobodana Gruborja in Murata Topala. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kako vidi Maribor

Na prvem mestu. Za zdaj. Gre za dobro ekipo, ki je uigrana in ima dobro strukturo kluba. V zadnjih letih je Maribor dvakrat igral v ligi prvakov, kar seveda pomeni, da gre za dober klub in dobro ekipo. Toda kot sem že rekel, zanima me samo moj klub. Najpomembnejša je Olimpija.

Sta se s predsednikom pogovorila o ciljih?

Z njim se o konkretnih ciljih še nisem pogovoril, a jasno je, da si želimo prvenstvo končati na prvem mestu, igrati pa hočemo tudi v finalu pokala in igrati dober nogomet. To so moji, naši cilji. Moramo pa iti iz tekme v tekmo, ne sanjati o tem, kaj bo pozneje.

Je z Igorjem Bišćanom, ki je osvojil dvojno krono, govoril?

Ne. Nisem. Mogoče pa še bom.

Vtis o slovenski ligi

Gre za tekmovanje, v katerem obstaja razlika med vodilnima dvema, tremi klubi, potem pa je precej izenačena. Gre za borbeno ligo, v kateri je veliko mladih igralcev, ki imajo lepo priložnost, da jim uspe. Nisem pa še dodobra spoznal slovenske lige. Moram še dobiti pravi vtis.