Pred dnevi napovedal reprezentančno slovo, zdaj trka na vrata lige Europa

Četrtek, 22. avgust:

Tudi liga Europa bo podobno kot liga prvakov v tej sezoni deležna novega tekmovalnega ustroja. V glavnem delu, ki ne bo več skupinski, ampak ligaški, bo nastopilo 36 klubov, vsak udeleženec pa bo odigral osem tekem. Za zdaj je znanih 17 udeležencev. Dvanajst vstopnic se bo razdelilo v play-offu kvalifikacij, v katerem sodelujejo tudi štirje slovenski nogometni legionarji, skupino zadnjih sedmih udeležencev pa bodo sestavljali poraženci v play-offu kvalifikacij za lige prvakov.

Danes se bodo tako izmed slovenskih legionarjev predstavili Žiga Lipušček (RFS), Vid Belec (Apoel Nikozija), Aleks Pihler (Borac Banja Luka) in Dušan Stojinović (Jagiellonia Bialystok). V Rigi se bosta medsebojno udarila nekdanji branilec Gorice in izkušeni Mariborčan, ki je pred dnevi sklenil reprezentančno kariero. Oba v svojih klubih nosita kapetanski trak, poraženec pa bo evropsko sezono nadaljeval v glavnem delu konferenčne lige.

Dušan Stojinović bo skušal z Jagiellonio izločiti Ajax. Foto: Guliverimage

Pihler bo s prvakom Bosne in Hercegovine, Borcem iz Banja Luke, na delu v Budimpešti proti Ferencvarošu. Stojinović bo s poljskim prvakom Jagiellonio Bialystok skušal pokvariti načrte Ajaxu, ki je v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo po epskem izvajanju 11-metrovk, bilo je kar 13:12, izločil ''slovenski'' Panathinaikos, pri katerem je v tej sezoni izmed slovenskega trojca največje minutaže deležen Adam Gnezda Čerin.

Četrtek, 22. avgust:

Nastop v glavnem delu lige Europa so si že zagotovili (17 od 36):

Olympiakos (Grč - zmagovalec konferenčne lige), Manchester United in Tottenham (oba Ang), Athletic Bilbao in Real Sociedad (oba Špa), Eintracht Frankfurt in Hoffenheim (oba Nem), Lazio in Roma (oba Ita), Nice in Lyon (oba Fra), AZ Alkmaar in Twente (oba Niz), Porto (Por), Union St. Gilloise (Bel), Glasgow Rangers (Ško), Fenerbahče (Tur)