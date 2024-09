Zaradi slabega stanja igralne površine v Stožicah po pestrem poletju in dveh reprezentančnih tekmah ter napovedanih obilnejših padavinah je Nogometna zveza Slovenije nedeljski dvoboj 8. kroga Prve lige Telemach med Bravom in Domžalami preložila v Spodnjo Šiško, poroča MMC RTV Slovenija.

Bravo je v tej sezoni tako kot Olimpija tekme državnega prvenstva igral v Stožicah, saj bo atletski stadion ŽAK v bližnji prihodnosti deležen temeljite prenove, zdaj pa se bo začasno preselil nazaj v staro domovanje.

Stoženska zelenica bo mirovala tudi v sredo, ko bi Olimpija morala pomeriti z Domžalami v 2. krogu pokala Pivovarna Union. Tekma bo na sporedu z enotedenskim zamikom, 25. septembra, v Domžalah, saj so pri NZS zamenjali gostitelja tekme. Bravo bo v sredo znova igral v Šiški proti Krki.

Zelenico naj bi prvi preizkusili igralci Olimpije in Brava

V času mirovanja bodo travnato površino v Stožicah poskušali vsaj nekoliko sanirati. Naslednja tekma na njej bo predvidoma v soboto, 21. septembra, ko bo v 9. krogu Prve lige na sporedu mestni derbi med Olimpijo in Bravom, so še zapisali pri MMC.

Ob tem so spomnili, da je igralna površina na osrednjem ljubljanskem stadionu zadnjo prenovo doživela marca, ko so pred prijateljsko reprezentančno tekmo med Slovenijo in Portugalsko položili travno preprogo. To pa bi morala biti po prvotnih načrtih le začasna rešitev.

V Stožicah so namreč načrtovali, da bodo tam pozneje še enkrat zabrneli stroji ter da bodo posejali in vzgojili t. i. hibridno travo, ki jo sicer ob severni ljubljanski obvoznici poznajo že od leta 2018. To pomeni, da so med naravno travo v tla všita še umetna vlakna. Kdaj se bo to zgodilo, še ni znano, so še zapisali pri MMC.

