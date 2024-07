Vroča navijačica Hrvaške bo nastopila na splitski Ultri

Potem ko je Ivana Knoll že lansko jesen namignila, da se spogleduje z glasbeno kariero, se je po odhodu Hrvaške z Eura 2024 resno lotila posla. Najavila je svojo prvo turnejo, na kateri nastopa kot didžejka, in že oddelala prve nastope v Hamburgu in Montrealu.

Njen naslednji nastop sledi 12. julija – kot je razkrila, se bo pridružila zasedbi didžejev na festivalu Ultra v Splitu.

Ta novica pa je na Instagramu sprožila precej negodovanja, ob njeni objavi se je sprožil plaz komentarjev, ki ji očitajo, da si nastopa na priljubljenem festivalu ne zasluži. "Kako ti je to uspelo? Brez kakršnihkoli glasbenih dosežkov in izkušenj v klubih? Obstaja ogromno dobrih producentov in didžejev, ki ure in ure prebijejo v studiu, pa ne pridejo do nastopa," ji je sporočil eden od komentatorjev, drugi pa dodal: "Kako lahko takšno priložnost dobijo ljudje brez kakršnegakoli talenta?"

Ob kritikih pa se je oglasila tudi množica navdušenih sledilcev, ki so ji sporočili, da komaj čakajo njen nastop na Ultri. Na festivalu, ki traja od 12. do 14. julija, bo sicer nastopilo kar nekaj svetovno znanih didžejev, kot so Afrojack, Armin Van Buuren, Hardwell in Martin Garrix.