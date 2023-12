Hrvatica srečala legendo lige NBA: ta stvar ju je včasih povezovala

Hrvatica Knoll Doll, ki je svojo prepoznavnost povečala predvsem med lanskim svetovnim nogometnim prvenstvom v Katarju, se rada srečuje z znanimi osebnostmi iz sveta zabave in športa. Na enem izmed nedavnih dogodkov se je srečala z upokojenim košarkarskim zvezdnikom lige NBA Dwyanom Wadom, ki je bil med povabljenimi gosti, ki so za potrebe razstave darovali svoje ure Cartier.

Med povabljenimi na dogodku Art Basel Miami Beach Week, v okviru katerega poteka velik mednarodni sejem sodobne umetnosti, je bil tudi ameriški upokojeni profesionalni košarkar Dwyane Wade. Udeležil se je dogodka, ki ga je organiziral Cartier, na njem pa se je srečal tudi z znano hrvaško vplivnico Ivano Knöll, bolj znano pod imenom Knoll Doll.

"Čestitam, Dwyane Wade, tako sem počaščena, da sem lahko včeraj podprla tvojo umetnost," je Knoll Doll zapisala v objavi na svojem Instagramu in se pohvalila s fotografijo, na kateri z zvezdnikom pozirata skupaj.

Knollova je nosila globok dekolte, svoje lase je imela razpuščene, zlato verižico pa je kombinirala s črno obleko. Wade je bil v okviru dogodka med slavnimi osebnostmi, ki so darovali svoje ure Cartier za potrebe razstave.

Povezuje ju tudi mesto, v katerem sta oba že živela

Wada in Knollovo pa ne povezujeta le moda in vplivništvo, ampak tudi kraj bivanja. Enaintridesetletna Hrvatica Knoll Doll, ki se je sicer rodila v Nemčiji, že nekaj časa namreč živi v Miamiju, ki je dom številnih zvezdnikov iz sveta zabave in športa. Rodno Hrvaško je že pred časom zamenjala za bolj sončen Miami, kjer zdaj deluje tudi poslovno.

Enainštiridesetletni Dwyane Wade je dlje časa živel v Miamiju na Floridi, kjer je osvojil tudi tri šampionske prstane v ligi NBA, po koncu poklicne kariere leta 2019 pa se je iz vročega Miamija z družino iz mesta preselil, saj je menil, da njegova družina tam ne bo varna in sprejeta, razlog za to pa je sprejetje več zakonov, povezanih s pripadniki LGBTQ skupnosti. Tudi Wadova hčerka Zaya, ki se je rodila kot deček, je pred leti javno povedala, da pripada tej skupnosti.

"Obožujem Miami, tako veliko je naredil zame ... Vendar so v zadnjih nekaj letih zakoni in politika postali zelo pomembna in hkrati nevarna tema. Vse to ni varno za mojo hčer. Ni varno za vse otroke, odrasle ali starejše osebe, ki pripadajo trans skupnosti. Ko je šlo za vprašanje varnosti moje družine, se nisem mogel vrniti tja," je pred časom o razlogih za selitev iz Miamija povedal Wade.

V LA se je Wade odločil preseliti zaradi boljše družbene klime

Zdaj Wade z družino živi in deluje v Los Angelesu, tja pa naj bi se preselil iz več razlogov: Wade podpira svojo ženo Gabrielle Union, poleg tega pa je po njegovem mnenju tamkajšnja skupnost najvarnejša in najboljša za njegovo hčer kakor tudi za celotno družino.

Njegova hči se zdaj celo ukvarja z manekenstvom in je med drugim postala modna vplivnica. Po pravni bitki Wada in njegove nekdanje žene Siohvaughn Funches-Wade je njuna transspolna hči dobila novo uradno ime in spremenila spol. Leta 2019 je pri 12 letih postala transrodna oseba in se zdaj uradno imenuje Zaya Malachi Airamis Wade.

