Seksi Hrvatica z vročo fotografijo proslavila prelomni dosežek #foto

Hrvaška manekenka Ivana Knöll je na ogled postavila svoje seksi obline in med lovljenjem sončnih žarkov proslavila veliki dogodek.

Ivana Knöll domišljiji tudi tokrat ni pustila veliko prostora. Na Instagramu je delila fotografijo z dopusta, na kateri razkazuje svojo golo zadnjico. Lahko bi rekli, da je bila fotografija darilo njenim sledilcem, ki zvesto spremljajo njeno življenje in vzdihujejo nad njenimi razgaljenimi fotografijami.

"Zelo si lepa! Prava bomba!"

"500 tisoč! Smo na pol poti do milijona, hvala vam, ljudje! Rada vas imam," se jim je zahvalila, ko je na Instagramu dosegla prelomnico − pol milijona sledilcev. Njeni oboževalci so se na vročo fotografijo hitro odzvali z laskavimi komentarji: "Izžarevaš! Zelo si lepa! Prava bomba! Prelepe prsi in zadnjica! Tudi mi te imamo radi!"

Knöllova je sicer zaslovela leta 2018 med svetovnim prvenstvom v Rusiji, ko so jo fotografi ujeli na tribunah na uvodni tekmi med Hrvaško in Nigerijo.

Od takrat je njena manekenska kariera v vzponu, postala pa je tudi uspešna spletna vplivnica. Na njenem profilu na Instagramu je tudi v najhladnejši sezoni zelo vroče. Prepričajte se sami:

