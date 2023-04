Jamie Foxx zaradi poslabšanja zdravja pristal v bolnišnici

Njegova družina je zapisala, da so se pri 55-letnem igralcu pojavili zdravstveni zapleti, zaradi katerih je obiskal bolnišnico. Pred tem je s svojo stanovsko kolegico Cameron Diaz v Atlanti snemal akcijsko komedijo Back in action.

Družina Jamieja Foxxa še ni razkrila, zakaj je obiskal bolnišnico in kakšne zdravstvene težave ima, a so dodali, da je že na poti k okrevanju. Ameriški portal TMZ je poročal, da je zaradi zdravstvene težave potreboval "nujno medicinsko pomoč", in dodal, da igralec zdaj že komunicira.

Ni znano, kdaj bo zapustil bolnišnico

"To smo želeli deliti, moj oče Jamie Foxx je doživel zdravstveni zaplet. Na srečo je s hitrim odzivom zdravnikov in ustrezno oskrbo na dobri poti k okrevanju. Vemo, kako zelo ga imate radi, in cenimo vaše molitve. Družina v tem času prosi za zasebnost. Pošiljamo vam veliko ljubezni, družina Foxx," so zapisali v objavi na Instagramu.

Kdaj bo igralec zapustil bolnišnico in se vrnil na snemanje, še ni znano.