Prvi mesec novega leta je bil usoden že za številne zvezdniške ljubezni. Zdaj je ločitev od moža Erica Johnsona potrdila tudi igralka in pevka Jessica Simpson, o čemer se je špekuliralo v zadnjih mesecih, ko so oba opazili brez poročnega prstana.

"Z Ericom živiva ločeno in se spopadava z bolečo situacijo v najinem zakonu," je dejala za revijo People. In dodala: "Najini otroci so na prvem mestu in osredotočava se na to, kar je zanje najboljše. Hvaležni smo za vso ljubezen in podporo in cenimo zasebnost zdaj, ko se s tem ukvarjamo kot družina."

Druga ločitev za Jessico Simpson

Par se je poročil julija 2014 po štirih letih zveze, skupaj pa imata štiri otroke – 12-letno Maxwell Drew, 11-letnega Acea Knuta in petletno Birdie Mae. Simpson je bila pred tem od leta 2002 in 2006 poročena z igralcem in glasbenikom Nickom Lacheyjem.

Govorice, da v njunem zakonu škriplje, so se pojavile pred dvema mesecema. Nekdanji nogometaš lige NFL je govorice spodbudil s sprehodom po Los Angelesu, kjer so ga fotografi ujeli brez poročnega prstana, Simpson pa s svojo objavo na Instagramu, v kateri je zapisala, da je "prestala vse, česar si ni zaslužila".

