Kot poroča ameriški spletni tabloid TMZ, se igralka Jessica Alba in producent Cash Warren ločujeta. V skoraj 17 let dolgem zakonu so se jima rodili trije otroci, že nekaj časa pa krožijo govorice, da so med njima težave, saj so ju opazili brez poročnih prstanov. Zadnjič so ju skupaj videli novembra lani.

Igralko so fotografi v začetku tega tedna ujeli brez poročnega prstana. Foto: Profimedia

Spoznala sta se leta 2004 na snemanju filma Fantastični štirje, v katerem je Alba igrala, Warren pa je na snemanju sodeloval kot pomočnik produkcije. Kmalu sta se zaljubila, poročila sta se maja 2008, mesec pozneje se je rodila njuna najstarejša hči. Drugo hčerko sta dobila leta 2011, leta 2017 se jima je rodil še sin.

V zakonu so se jima rodili trije otroci. Foto: Guliverimage

V medijih sta Alba in Warren pogosto govorila o tem, da drug drugega podpirata pri poslovnih podvigih ter da je temelj njunega zakona "vzajemno spoštovanje in komunikacija". Igralka je ob tem poudarjala, da so skupni izzivi, kot je starševstvo, še dodatno okrepili njun odnos.

