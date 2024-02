Je slavni pevec prevaral tudi to igralko?

Kot je povedala 49-letna Zoe Gregory, jo je Timberlake sprva zavračal, po nagovarjanju, da Diazove trenutno ni z njim, pa sta se zapletla v notranjem bazenu Hugha Hefnerja v Playboyevem dvorcu v Los Angelesu. "Ni želel delovati kot slabič. Oba sva šla v bazen in se slekla. Nisva bila intima, sva se pa poljubljala," je povedala.

Triinštiridesetletni Justin Timberlake in 51-letna Cameron Diaz sta bila v razmerju med letoma 2003 in 2006, leta 2011 pa sta skupaj zaigrala v filmu Huda učiteljica (Bad Teacher).

Večkrat obtožen varanja

Pevca je varanja sicer obtožilo že več žensk. Eno leto po razhodu z Britney Spears, s katero je bil v zvezi med letoma 1999 in 2002, je Timberlake izdal pesem Cry Me a River, s katero je namignil, da ga je Spearsova prevarala. Ta je v svoji knjigi spominov The Woman in Me (Ženska v meni), ki jo je izdala lani, navedla, da je bil Timberlake tisti, ki je večkrat prevaral njo.

Prevaral naj bi tudi svojo sedanjo ženo, igralko Jessico Biel. Oktobra leta 2010 naj bi imel afero z igralko Olivio Munn. Z Bielovo sta težave kasneje rešila, saj sta se leta 2012 poročila.

Leta 2019 naj bi se med snemanjem filma Palmer zapletel s soigralko Alisho Wainwright, s katero so ju opazili, ko sta se držala za roke. Pevec se je kasneje odzval in v javnem zapisu potrdil, da je bil "močno nerazsoden", a se med njima ni zgodilo nič. "Tisto noč sem popil veliko preveč in obžalujem svoje vedenje. To ni zgled, ki ga želim dati svojemu sinu," je še zapisal ter dodal, da se ženi in družini opravičuje, da ju je postavil v tako neprijeten položaj.

Jessica Biel in Justin Timberlake sta poročena od leta 2012, skupaj imata dva sinova. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: