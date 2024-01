Zvezdnici oblekli skoraj identični obleki: katera je bolj prepričala?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Margot Robbie in Emily Blunt na torkovi podelitvi častnih oskarjev.

Margot Robbie in Emily Blunt na torkovi podelitvi častnih oskarjev. Foto: Reuters

Igralki Margot Robbie in Emily Blunt sta si za podelitev častnih oskarjev, ki so jih izročili v torek zvečer v Dolby Theatru, nadeli skoraj identični obleki. Zvezdnici filmskih uspešnic Barbie in Oppenheimer, ki sta zaznamovali preteklo leto, sta na rdeči preprogi tako znova navdušili.