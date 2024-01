Dva meseca pred oskarji podelili častne oskarje

Ameriška filmska akademija je dva meseca pred podelitvijo oskarjev podelila častne oskarje. V Dolby Theatru so jih v torek zvečer prejeli filmski ustvarjalec Mel Brooks, igralka Angela Bassett in montažerka Carol Littleton. Michelle Satter z inštituta Sundance so nagradili za predanost neodvisnemu filmu.

Slavnostna prireditev v dvorani Dolby Theatre, kjer bo Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti 10. marca podelila oskarje, je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa privabila številne zvezdnike. Udeležili so se je letošnji dobitniki zlatih globusov, kot so Robert Downey mlajši, Cillian Murphy, Lily Gladstone in Emma Stone.

Praznovanju so se med drugim pridružili tudi Penelope Cruz, Margot Robbie, Natalie Portman, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Martin Scorsese in Wim Wenders.

Mel Brooks je eden redkih posameznikov v svetu zabavne industrije, ki je v svoji karieri, ta traja že osem desetletij, prejel vse vidnejše nagrade na tem področju: oskarja, emmyja, tonyja in grammyja. Foto: Reuters

Angela Bassett je bila v svoji dolgi karieri dvakrat nominirana za oskarja, in sicer za vlogo Tine Turner v filmu Kaj ima ljubezen s tem ter za vlogo v filmu Črni panter: Wakanda za vedno, a je vsakič ostala praznih rok. Zvezdnik komedije Brooks je znan po filmih, kot sta Producenta in Mladi Frankenstein. Je eden redkih posameznikov v svetu zabavne industrije, ki je v svoji karieri, ta traja že osem desetletij, prejel vse vidnejše nagrade na tem področju: oskarja, emmyja, tonyja in grammyja.

Montažerka Carol Littleton se je med drugim podpisala pod montažo znamenitega znanstvenofantastičnega filma E.T. iz leta 1982 v režiji Stevena Spielberga, za kar je prejela tudi nominacijo za oskarja. Michelle Satter je prejela humanitarno nagrado Jean Hersholt. Po podatkih filmske akademije je že več kot 40 let vključena v neodvisno sceno na inštitutu Sundance. Kot so zapisali, je podprla številne talente z vsega sveta.

Častne oskarje od leta 2009 podeljujejo na ločeni slovesnosti, da bi razbremenili natrpan urnik glavne prireditve. Akademija jih nameni tistim, ki so pomembno prispevali k filmu in družbi.

Montažerka Carol Littleton se je med drugim podpisala pod montažo znamenitega znanstvenofantastičnega filma E.T. iz leta 1982 v režiji Stevena Spielberga, za kar je prejela tudi nominacijo za oskarja. Foto: Reuters

