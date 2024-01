Oppenheimer je na 81. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus v Los Angelesu zmagal v kategoriji dramskih filmov, Barbie za zgodovinski kinematografski dosežek skupaj z zaslužkom, film Nesrečna bitja v kategoriji muzikalov ali komedij, serija Nasledstvo pa je slavila v kategoriji televizijskih dram. Oppenheimer je med drugim dobil še zlati globus za režijo (Christopher Nolan), glavno in stransko moško vlogo (Cilian Murphy in Robert Downey Jr.)

Oppenheimerjev največji konkurent med dramami, Morilci cvetne lune Martina Scorseseja, je odnesel eno nagrado, Lily Gladstone je z zlatim globusom za najboljšo igralko v drami postala prva ameriška staroselska dobitnica te nagrade.

Lily Gladstone Foto: Reuters

Barbie, ki je skupaj z Oppenheimerjem lani podirala rekorde po zaslužkih v kinodvoranah do takšne mere, da se je rodil nov izraz "Barbenheimer", medtem ni dobila zlatega globusa za najboljš komedijo, je pa kot prva dobila nagrado v najnovejši kategoriji, ki združuje kinematografske dosežke z zaslužkom v kinematografih.

Serija Nasledstvo, zasnovana na podlagi televizijskega imperija avstralskega mogotca Ruperta Murdocha, ki je Američanom pripeljal Fox News in revolucionarno spremenil ameriško televizijsko novinarstvo, je kraljevala v svoji kategoriji. Osvojila je zlate globuse za najboljšo televizijsko dramo, nagrade pa so osvojili tudi zvezdniki serije Sarah Snook, Kieran Culkin in Matthew Macfayden.

Matthew Macfayden, Sarah Snook in Kieran Culkin iz serije Nasledstvo Foto: Reuters

Povsem prenovljene in bolj politično korektne podelitve zlatih globusov sicer ne nadzoruje več njihov ustanovitelj, Združenje tujih dopisnikov Hollywooda, ampak novi zasebni lastniki, ki naj bi v bodoče poskrbeli za večjo rasno, spolno in drugo raznolikost v procesu odločanja o nagradah.

Letošnjo prireditev, ki sicer še vedno velja za dobro napoved prestižnejših filmskih nagrad oskar, je v prenosu televizije CBS vodil filipinsko-ameriški komik Jo Koy, med podeljevalci pa so bili znani in slavni kot so Oprah Winfrey, Florence Pugh, America Ferrera, Michelle Yeoh, Daniel Kaluuya in Will Ferrell.

