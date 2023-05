Nasledstvo je ena najboljših serij zadnjih let, pri čemer so njeni osrednji aduti neumna sebičnost, samovšečnost in pogosto kar zloba glavnih junakov, ki se ji gledalci ne moremo upreti. A večina najbolj bizarnih dejanj, potez in izjav glavnih junakov, medijskih mogotcev iz družine Roy ne izvira iz domišljije scenaristov, temveč iz življenja dejanskih medijskih mogotcev in drugih milijarderjev.

Nasledstvo je zgodba o Loganu Royu, milijarderju in lastniku medijskega konglomerata, ki vključuje televizijske postaje, časopise, filmski studio, zabaviščne parke, križarjenje in celo satelite. Royjeva osebnost in njegov položaj v družbi sta primarno zasnovana na Rupertu Murdochu, avstralskem milijarderju, ki obvladuje korporacijo News Corp, katere najbolj zloglasen del je televizijska mreža Fox News, sicer pa ima pod seboj še kopico tabloidov (britanski Sun, ameriški New York Post …), književne založnike (HarperCollins) in do nedavnega še filmski studio 20th Century Fox, ki ga je odprodal Disneyju.

Čeprav nekateri vidiki Loganove osebnosti, njegova razmerja s soljudmi in dogodki iz serije temeljijo tudi na drugih nesramno bogatih posameznikih, pa ga z Murdochom povezuje še tisto, kar seriji daje ime – neuspešno dolgoletno izbiranje naslednika med njegovimi tremi potomci. Kar pa ima – ne povsem po naključju – povezavo z enim temeljnih literarnih del v angleškem jeziku.

Nori kralj

Izvirna ideja Nasledstva je namreč bila sodobna reinterpretacija slovite Shakespearjeve tragedije Kralj Lear, zaradi česar je bil za vlogo Logana Royja tudi izbran škotski igralec Brian Cox. Ta je našemu občinstvu sicer znan po stranskih – a pomenljivih – vlogah v uspešnicah, kot so Kdo je Bourne?, Pogumno srce, Krog in Troja, a na igralski zemljevid se je postavil prav z upodobitvijo Leara v slovitem gledališču Royal Shakespeare Company.

Tudi Kralj Lear je zgodba o nasledstvu – ostareli kralj se namerava upokojiti, da bi popival in se zabaval s svojimi vitezi, kraljestvo pa zapustiti trem hčerkam. A ko od njih zahteva, da mu povedo, kako rade ga imajo, mu stremuški starejši hčerki pihata na dušo, iskrena najmlajša pa tega ne želi storiti, zato jo razdedini. Temu sledijo številni zapleti in preobrati, ki vključujejo še ljubosumje, nezvestobo, podkupovanje in sabotažo, na koncu pa – kot je značilno za tragedije – bolj ali manj vsi umrejo, polni obžalovanja, zavedajoč se napak, ki so jih storili. Kar je še zmeraj povsem mogoče tudi konec, ki bi ga lahko dočakali Royjevi v Nasledstvu.

Prva scena v seriji je zelo napeljevala na betežnega Leara in potrebo po takojšnji izbiri naslednika, saj ga vidimo, kako se ponoči zmeden prebudi in gre odtočit na komodo, ker misli, da je na stranišču. A ko v naslednji minuti serija uvede starejšega sina Kendalla, ki ga upodobi izjemni Jeremy Strong, vidimo, da ta nikakor ni zmožen voditi korporacije, saj mu za kaj takega manjkajo znanje, umska in čustvena inteligenca, zagon in predvsem karizma.

Z leve proti desni: Jeremy Strong kot Kendall Roy, Sarah Snook kot Siobhan "Shiv" Roy in Kieran Culkin kot Roman Roy Foto: HBO

In čeprav Logana zruši kap, se pred koncem prve sezone pobere in nato skozi večino serije povsem jasno vodi predstavo, določa pogoje in dobesedno nadvladuje tako tekmece kot tudi potomce. Nasledstvo je v vseh pogledih odlično narejena serija, a igra Briana Coxa, ki Logana naredi večjega od življenja samega, je tisto, kar si najbolj zapomnimo.

Norosti življenja prebogatih

A vrnimo se v še bolj bizarno resnično življenje in si oglejmo, katere koncepte je scenaristična ekipa pod vodstvom Jesseja Armstronga vzela iz življenja Murdochovih in drugih milijarderskih klanov. Poleg vzporednice med Loganom Royem in Rupertom Murdochom je precej očitna tudi vzporednica med Royevimi in Murdochovimi nasledniki: Kendall je kot James, Roman kot Lachlan, Siobhan pa kot Elisabeth.

Čeprav so televizijski junaki samosvoji liki in precej karikirani, so nekateri dogodki in odločitve precej podobni tistim, ki so jih doživeli Murdochi. Tako je bil James, podobno kot Kendall, dolga leta v ospredju za prevzem vodstva, a so ga ustavili pomanjkanje sposobnosti in spori z očetom.

Rupert Murdoch s sinovoma Lachlanom (levo) in Jamesom (desno) Foto: Guliverimage

Podobno kot Siobhan oz. Shiv je tudi Elisabeth pustila kariero izven družinskega podjetja, da bi prevzela vodenje korporacije, a ji Rupert na koncu ni zaupal nobene ključne vloge. In tako kot Roman je tudi Lachlan zmeraj stal očetu ob strani, tudi pri podpori skrajno desničarske agende televizijske mreže Fox News.

Potem pa so tukaj še bolj konkretni dogodki. Podobno kot so Royevi imeli v drugi sezoni poizkus družinske terapije, da bi bili videti enotni pred delničarji, so se zbrali tudi Murdochovi, skupno je celo to, da so se tudi oni umaknili na odročni družinski ranč – le da v Avstraliji – in da seveda niso dosegli prav nobenega dejanskega preboja. No, vsaj terapevta niso pomotoma pohabili.

Iz življenj Ruperta in Jamesa Murdocha je vzeto tudi pričanje Royevih pred ameriškim kongresom, le da sta Murdocha bila v britanskem parlamentu in da tema ni bila spolna zloraba na križarjenjih, temveč prisluškovanje in vdiranje v telefone, ki so ga serijsko izvajali britanski tabloidi z vednostjo. A najbolj bizarna vzporednica je vsekakor rep. Ena najbolj nelagodnih scen druge sezone je na Loganovi rojstnodnevni zabavi, ko mu Kendall odrepa hvalospev "L to the OG".

Čeprav ta zabava temelji na Murdochovi, se James tam ni opogumil in vzel mikrofona, je pa leta pred tem, takoj po faksu, s prijatelji ustanovil hip hop založbo in se bojda tudi sam poskusil v rimanju. Dokazov o tem ni, je pa založba doživela uspeh šele, ko jo je prevzel Murdochov News Corp. No, to je pač standardni dosežek podjetij vseh privilegiranih "nepo babies".

Drugi zmešani klani

Niso pa Murdochovi edini z družinskimi spori glede nasledstva. Jesse Armstrong se je pri tem zgledoval tudi pri družini Redstone, ki je obvladovala ViacomCBS, danes Paramount Global, medijske korporacije, ki vključuje filmski studio Paramount, TV-mreže CBS, MTV, Comedy Central in mnoge druge, ter polovični delež v SkyShowtime

Danes pokojni Sumner Redstone se je po sporu s hčerko in sinom oklepal položaja na vrhu korporacije še dolgo po tem, ko ni več zmogel ne hoditi ne govoriti – proti koncu je bojda s seboj nosil iPad, na katerem je imel svoje posnetke, kako izgovarja najbolj sočne kletvice. To pa je vsekakor poteza, vredna Logana Royja.

Sumner Redstone Foto: Guliverimage

Težave pri predaji poslovanja je imel še en britanski medijski mogotec, Robert Maxwell, ki se mu je imperij sesuval, ko je umrl v sumljivih okoliščinah na svoji jahti. Danes je bolj slavna njegova hči Ghislaine Maxwell, ki ni prevzela medijev, ampak se je raje ukvarjala s trgovino z belim blagom in je trenutno v zaporu zaradi povezav z Jeffreyjem Epsteinom.

Serija si je prelomni dogodek prve sezone izposodila iz zgodovine ene najbolj slavnih ameriških dinastij, Kennedyjevih. Konec šestdesetih je Ted Kennedy po smrti svojih bratov Johna in Bobbyja kljub mladosti veljal za favorita za kandidaturo proti Richardu Nixonu za predsednika ZDA. To se je spremenilo po t. i. incidentu v Chappaquiddicku, ko je zletel z avtomobilom v reko, pri čemer je umrla njegova mlada sopotnica, samemu pa se je uspelo rešiti, vendar tega ni nemudoma prijavil policiji. Čeprav ni bil obsojen zaradi nevarne vožnje, ogrožanja življenja ali uboja iz malomarnosti, je Kennedyja desetletje kasneje ustavil prav ta dogodek, ko se je potegoval za nominacijo. No, Kendallova zgodba je še hujša, pristop, ki ga v seriji za omejevanje škode uporabijo Royevi, pa veliko bolj srhljiv.

Foto: HBO

Nasledstvo je na sporedu HBO ob ponedeljkih zvečer (in v videoteki HBO Max ob ponedeljkih zjutraj), zadnja epizoda pa bo na sporedu 29. maja, ko bomo torej izvedeli dokončno usodo Royevih in njihovega medijskega imperija. Tri epizode pred zaključkom so še zmeraj odprte številne avenije, a ena stvar se zdi vse bolj gotova – četudi jih ne dočaka Learov konec, ti ljudje kljub vsemu bogastvu in moči ne bodo nikoli srečni in zadovoljni.

