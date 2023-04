Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vse dolgove sem odplačal, približno šest milijonov dolarjev. Nikoli nisem prijavil stečaja," je v oddaji na CBS razkril igralec Nicolas Cage in med drugim povedal tudi, da je pretirano vlagal v nepremičnine, nepremičninski trg pa je strmoglavil in iz njega se mu ni uspelo pravočasno umakniti.

V pogovorni oddaji 60 Minutes na CBS je oskarjevski nagrajenec in igralec Nicolas Cage spregovoril o svojem življenju in se dotaknil tudi težkih časov. Povedal je, da je bil po zlomu nepremičninskega trga zadolžen za šest milijonov dolarjev, a da mu je v tistih časih delo nenehno odvračalo misli od propada. "Seveda je bilo temačno obdobje," je dejal igralec v filmu Renfield in dodal, da je bilo delo njegov angel varuh.

"Morda določen film ni bil prvorazreden, a vseeno je bilo delo. Tudi če je film na koncu klavrn, je vsem, ki delajo z mano, jasno, da ga ne delam z levo roko ter da me vsakič skrbi," je povedal o filmih, ki jih je snemal.

Delal je brez premora, do štiri filme na leto

Zaradi neugodnega finančnega položaja se je preselil v neobdavčeni Las Vegas, kjer se je zakopal v delo in delal brez premora – posnel je od tri do štiri filme na leto.

59-letnik, ki je del filmske industrije že več kot štirideset let, je dodal, da je imel v tistih časih za vratom upnike in davčno upravo ter je porabil okoli 20 tisoč dolarjev na mesec, da je svojo mamo obdržal zunaj psihiatrične ustanove. "Vse se je dogajalo naenkrat," je dodal igralec, ki je bil za oskarja nominiran dvakrat, prejel pa ga je za vlogo samomorilskega alkoholika v romantični drami Zbogom, Las Vegas leta 1995.

Cage je zaigral še v drugih filmih, kot so Čarovnikov vajenec, Nevidni jezdec, 60 sekund, 8 mm, Mesto angelov, Gospodar vojne, Brez obraza, Letalo prekletih in Renfield.

Foto: Guliverimage

Film ga je očaral in bil zanj pomembnejši kot karkoli drugega

Nicolas Cage, ki se je rodil kot Nicolas Kim Coppola, si je zato, da bi se izognil nepotističnemu vzponu v Hollywoodu, spremenil ime in se otresel priimka Coppola svojega strica, filmskega direktorja Francisa Forda Coppola, ter si nadel ime po navdihu Marvelovega superjunaka z nezlomljivo kožo. Nicolasova mama Joy je bila koreografija, oče August pa je delal kot profesor književnosti. Že kot najstnik je delal v kinu in povedal, da ga je veliko platno očaralo.

Kot je povedal, je bil zanj film pomembnejši kot karkoli drugega, kar je doživel. "Glasba, saj veste, Beethoven, Beatli, slikanje. Po tem, kar sem videl v tistem trenutku, sem spoznal moč, vznemirljivost tega, kar lahko preneseš skozi filmsko predstavo," je še med drugim povedal Cage.