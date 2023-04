Namesto igralec bi kmalu postal profesionalni bokser

Lawrencea poznamo predvsem iz filmov, kot so Podli fantje, Hiša debele mame, Oropaj policijsko postajo in Črni vitez.

Boksu pripisuje zasluge, da ga je opremil z odpornostjo in vztrajnostjo

Na razkritju njegove zvezde na hollywoodskem Pločniku slavnih sta se mu pridružila igralca in komika Steve Harvey in Tracy Morgan ter igralka Lynn Whitfield, s katero sta sodelovala v filmu Med ljubeznijo in sovraštvom. Njegova zvezda se sicer nahaja v bloku 6.900 na Hollywood Boulevard, med avenijama Cherokee in Whitley.

Kot je Lawrence povedal za revijo Variety, je, preden je postal igralec, resno razmišljal o karieri profesionalnega boksarja. Prav boksu namreč prepisuje zasluge, da ga je opremil z odpornostjo in vztrajnostjo, ki sta potrebni za preživetje v zabavni industriji.

Kot je še povedal, zvezda na Pločniku slavnih nikoli ni bila njegova prioriteta, je pa o njej razmišljal v zadnjih letih: "Nisem si mislil, da bom zvezdo kdaj dobil. Očitno me spoštujejo, mi izkazujejo ljubezen in me častijo."

Na razkritju njegove zvezde na hollywoodskem Pločniku slavnih se mu je med drugim pridružil igralec in komik Steve Harvey. Foto: Reuters

