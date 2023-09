Neusmiljena ločitvena vojna: Kevin Costner zmaguje, nekdanja žena pa v solzah

Ameriški igralec Kevin Costner je na sodišču dosegel še eno pomembno zmago. Sodniki so namreč znižali znesek preživnine, ki jo mora izplačevati Christine in njenim trem otrokom: z okoli 120 tisoč evrov na mesec na nekaj manj kot 59 tisoč evrov.

Costnerjeva nekdanja žena, 49-letna Christine Baumgartner, je od igralca zahtevala 175.057 ameriških dolarjev preživnine, med sojenjem pa naj bi ta znesek zmanjšala na 161.592 dolarjev, piše revija People.

Julija je bil po poročanju ameriških medijev Costner začasno obsojen na mesečno plačilo 129.755 dolarjev (približno 120 tisoč evrov) materi svojih treh otrok Caydena (16 let), Hayesa (14 let) in Grace (13 let).

Razkošno življenje je "v DNK otrok", je zatrjeval na sojenju njen odvetnik in nato našteval značilnosti družine ter različne športe, s katerimi se ukvarjajo otroci. To je veliko več kot razkošje, je o življenju svojih otrok razlagala na sodišču Christine in dodala: "To je življenjska izkušnja." Po poročanju People naj bi pri tem planila v jok.

Na koncu pa je sodišče njej in trem otrokom, ki jih ima s Costnerjem, prisodilo 63.209 dolarjev (približno 58.500 evrov).

Christine je 1. maja 2023 vložila zahtevo za ločitev od Kevina Costnerja, in sicer zaradi "nepremostljivih razlik". Poročila sta se septembra 2004. Po odredbi sodišča je morala nekdanja oblikovalka torbic 31. julija 2023 zapustiti skupni dom. Par naj bi pred poroko podpisal predporočno pogodbo, ki je določala preživnino zakonca v primeru ločitve, piše nemški medij Focus.