Costnerjeva žena se bo izselila, a le pod enim pogojem

Christine Baumgartner, ki je v postopku ločitve od igralca Kevina Costnerja, je sporočila, da se bo iz skupnega domovanja odselila do konca avgusta, a to se bo zgodilo le pod enim pogojem.

Glede na zbrane dokumente, ki jih je pridobil RadarOnline.com, je Christine Baumgartner zapisala, da se bo do 31. avgusta izselila iz obmorskega doma v Carpenterii v Kaliforniji, če bo Kevin Costner zagotavljal finančno podporo, kot jo je določilo sodišče, poroča TMZ.

Christine trdi, da mora najprej vedeti, koliko finančne podpore bo prejemala

Kot smo poročali, je tudi slavni igralec zahteval, da si žena čimprej poišče novo domovanje zase in tudi za njune tri otroke in se odseli iz skupne nepremičnine, a Christine Baumgartner trdi, da mora najprej vedeti, koliko finančne podpore bo sploh prejemala, preden se odseli.

Se bosta skoraj že nekdanja zakonca uspela dogovoriti glede denarja in nepremičnin? Foto: Profimedia

Costner je odtujeni ženi skladno s pogodbo že zagotovil 1,34 milijona evrov

Spomnimo, da poleg tega Christine po zahtevi za ločitev od slavnega 68-letnega igralca, ki jo je v začetku maja vložila na sodišče, skupne nepremičnine ni zapustila 30 dni po zahtevi, kot je bilo zapisano v predporočni pogodbi, prav tako pa je od igralca nedavno zahtevala tudi skoraj četrt milijona dolarjev mesečne preživnine (skoraj 250 tisoč dolarjev).

Costner je Baumgartnerjevi v skladu s predporočno pogodbo že zagotovil 1,34 milijona evrov, kar naj bi zadostovalo za pridobitev oziroma nakup njenega novega bivališča.

12. julija bo na sodišču novo zaslišanje in Christine je povedala, da ko bo izvedela, koliko bo dobila od skoraj nekdanjega moža, bolje vedela, kam se lahko preseli, in bo do konca avgusta zapustila skupno nepremičnino.