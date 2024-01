Pred kratkim ločena igralka pokazala novega izbranca #foto

Igralka Sophie Turner in ameriški glasbenik Joe Jonas sta bila poročena od maja 2019 do septembra 2023, ko je Jonas vložil zahtevo za ločitev.

Igralka Sophie Turner in ameriški glasbenik Joe Jonas sta bila poročena od maja 2019 do septembra 2023, ko je Jonas vložil zahtevo za ločitev. Foto: Guliverimage

Turnerjeva je na svojih družbenih omrežjih delila več fotografij z zimskega dopustovanja, na katerem uživa s svojim novim izbrancem ter prijateljema Amadeo Kimmins in Rupertom Gorstom.

Pod fotografije je zapisala: "Je kdo za Jägerbomb (mešanica Red Bulla in Jägermeistra, op. p.)?"

Po štirih letih zakona vložil zahtevo za ločitev

Sedemindvajsetletno Sophie Turner in njenega novega izbranca Peregrina Pearsona so skupaj opazili že decembra, ko sta se sprehajala po Londonu in se držala za roke. Takrat so se pojavila prva ugibanja, da sta v zvezi, Turnerjeva pa je njuno domnevno razmerje zdaj obeležila tudi na svojem Instagram profilu.

Od maja 2019 do septembra lani je bila Turnerjeva sicer poročena s 34-letnim ameriškim glasbenikom Joejem Jonasom, ki je po štirih letih zakona vložil zahtevo za ločitev. Skupaj imata dve hčerki – triletno Willo in enoletno Delphine. Pearson pa je bil pred Turnerjevo tri leta v zvezi s krščenko britanskega kralja Karla III., grško-dansko princeso Mario-Olympio.

Sophie Turner in Peregrine Pearson decembra lani na sprehodu v Londonu. Foto: Profimedia

