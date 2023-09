Zvezdniški par na pragu ločitve?

Popzvezdnik Joe Jonas in zvezdnica serije Igra prestolov Sophie Turner sta na poti k ločitvi, poroča spletni tabloid TMZ, ki navaja, da je Jonas že najel ločitvenega odvetnika.

Težave v razmerju para, ki se je poročil leta 2019, naj bi trajale že vsaj pol leta, še poroča TMZ in kot dokaz navaja nedavno prodajo njune vile v Miamiju, ki sta jo kupila šele lani.

Ameriški glasbenik in angleška igralka sta se zaljubila leta 2016 in se leto pozneje zaročila. Leta 2019 sta se poročila, in to kar dvakrat, najprej v Las Vegasu, nato pa še v Parizu. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki.

Oglejte si še: