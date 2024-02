Najbolj nor avto iz Ženeve? Pripravite pol milijona evrov. #foto

Kimera Evo38 je izjemen športni avtomobil s skoraj 600 "konji", ki obuja nostalgijo na lancio 037 rally in njeno nikoli videno štirikolesno gnano različico iz osemdesetih let. Cena za enega izmed 38 načrtovanih avtomobilov bo okrog pol milijona evrov.

Tudi na avtomobilski razstavi v Ženevi ni vse v znamenju električnih in hibridnih avtomobilov. Svoje mesto imajo tudi pregrešno dragi avtomobili, ki pa so gnani izključno z bencinskimi motorji in svoj navdih iščejo v slavni avtomobilski zgodovini.

Dirkalnik lancia 037 rally iz osemdesetih let Foto: Gregor Pavšič

Eno teh je mlada znamka Kimera, ki navdih za avtomobile išče v legendarnih modelih Lancie. Ta je pred 40 leti predstavila model 037 rally, ki je bil izdelan za homologacijske zahteve za takratno skupino B v svetovnem prvenstvu v reliju. Ta dirkalnik je imel še pogon na zadnji kolesi, zato je bil le težko kos štirikolesno gnani konkurenci iz Audija in Peugeota. Lancia je razvijala štirikolesno naslednico 038 rally, ki pa je niso nikoli izdelali. Izjema je bil le prototip. Njena vloga je naposled pripadla modelu delta S4.

Na voljo je okrog 600 "konjev", pogon na vsa štiri kolesa

Kimera je zdaj po svoji repliki modela 037 izdelala še vozilo Evo38. Ta ima torej štirikolesni pogon in moč skoraj 600 "konjev". Moč se na kolesa prenaša prek šeststopenjskega samodejnega menjalnika. Avtomobil ima kljub štirikolesnemu pogonu maso le okrog 1.100 kilogramov.

Letos bodo po razkritju na avtomobilski razstavi v Ženevi izdelali 38 primerkov avtomobila Evo38. Cene zanj za zdaj še niso uradno znane. Prehodnica z oznako 037 je stala 480 tisoč evrov.

Kimera bo še letos razkrila tudi svoj tretji model, ta za zdaj nosi oznako K-39.

Foto: GIMS

Foto: GIMS