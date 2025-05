Medtem ko poskuša trenutno Lancia pod okriljem koncerna Stellantis ponovno zaživeti svojo znamko in to poleg osebnih avtomobilov tudi v športu (na osnovi novega ypsilona imajo dirkalnik razreda rally4 in pokalno tekmovanje v Italiji), njihove legendarne delte dosegajo vrtoglave cene.

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Primer je dražba nekdanjega tovarniškega dirkalnika iz sezone 1989, s katerim so takrat zmagali na reliju za svetovno prvenstvo po Argentini in Portugalski. Vozila sta ga tako Italijan Miki Biasion, takratni svetovni prvak, kot Finca Markku Alen in Mikael Ericsson. Po koncu uporabe v okvirju tovarniškega moštva Lancie, je ta delta prišla še na štart nekaterih drugih relijev tako na svetovni kot tudi nacionalni ravni v Italiji. Trenutni lastnik je delto kupil pred 25 leti in jo nato z inženirji Abartha povsem obnovil.

Dirkalniki Lancie s pravim pedigrejem danes dosegajo visoke vrednosti. Na dražbi bodo delto predvidoma prodali v razmaku od 485 do 550 tisoč evrov. Mnoge take avtomobile lahko nato vidimo v konkurenci dogodkov kot je tradicionalni Rally Legend v San Marinu.

Tudi tak znesek pa že na dražbi v Milanu ne bo sodil med najdražje avtomobile. Za več kot 3,2 milijona evrov želijo prodati lamborghini miuro, dirkalnik Aston Martin DBR9 GT1 za vsaj 1,5 milijona evrov, za podoben znesek pa nekdanjo McLarnovo formulo 1 Davida Coultharda. Od 2,4 do 2,8 milijona evrov želijo iztržiti za ferrarija F40, vse do 4,5 milijona evrov pa za alfo romeo 8C iz leta 1932. Za okrog pol milijona evrov bodo na dražbi iztržili za serijski BMW M1.

Foto: RM Sotheby's Foto: RM Sotheby's Foto: RM Sotheby's