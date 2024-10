Foto: Lancia Lancia, nekoč eden ponosov italijanskega inženirstva in gospodarstva, danes pa znamka pod okriljem koncerna Stellantis, je začela s povratkom na evropski avtomobilski oder. Predstavili so novi model ypsilon, na osnovi tega avtomobila pa tudi svoj reli dirkalnik razreda Rally4.

FIA homologacijo bo dobil 1. januarja 2025, Lancia pa bo prihodnje leto z njim organizirala pokal v sklopu italijanskih relijev. Skupni denarni sklad znaša kar 300 tisoč evrov. Z zmagovalcem pokala, ki bo sicer imel razvrstitve v treh starostnih skupinah, se leta 2026 s tovarniško podporo podajajo v evropsko prvenstvo v reliju. Ypsilon rally4 sicer ni nov dirkalnik, saj gre za avtomobil, ki si dirkaško tehniko deli s peugeotom 208 rally4 in opel corso rally4. Ypsilon sicer prihaja z druge platforme, toda v dirkaškem smislu gre za preobleko dveh že znanih avtomobilov.

Leta 2026 prihaja lancia gamma, izdelovali jo bodo Italijani

Ob tem pa je Lancia danes pokazala prvo napovedno fotografijo svojega naslednjega modela gamma. To bo avtomobil s Stellantisove platforme STLA medium, s katere na primer prihajata nova peugeot 3008 in citroen C5 aircross. Lancia je s podatki glede gamme še zelo skopa, bil pa naj bi to dinamično oblikovan “fastback” avtomobil. Italijani napovedujejo električni pogon, a ker platforma omogoča tudi vgradnjo cenejših bencinskih hibridov, bodo prav gotovo tudi ti pomemben del prodajne palete.

Gammo bo izdelovala tovarna v Melfiju, kar je dobra novica za italijansko gospodarstvo in tudi politiko, ki se krčevito trudi obuditi italijansko avtomobilsko proizvodnjo. Obseg dela v Melfiju je letos padel kar za 62 odstotkov. V tej tovarni bodo izdelovali tudi novega jeepa compassa in nov model znamke DS.