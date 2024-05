Govorice so postale resničnost. Lancia je uradno potrdila svoj povratek v svet relija, kjer je blestela v osemdesetih in v začetku devetdesetih let. Povratek bodo naredili z novo generacijo modela ypsilon; ta bo kot električni avtomobil (platforma omogoča tudi vgradnjo bencinskih hibridnih motorjev) dobil športno različico HF s 237 “konji”, na njegovi osnovi pa bodo izdelali tudi dirkalnik.

Predogled serijskega ypsilona HF z električnim pogonom. Foto: Lancia

To bo dirkalnik tako imenovanega razreda Rally4. To so avtomobili s pogonom na sprednji par koles. Lancia ypsilon rally4 sicer ne bo tako edinstvena kot je bila dirkaška delta HF integrale (ali predhodnice fulvia, stratos, 037 in delta S4), saj bo to dirkaški klon že obstoječih avtomobilov peugeota 208 rally4 in opel corse rally4. Oba avtomobila sta trenutno razširjena tudi v slovenskem državnem prvenstvu v reliju.

Dirkalnik tega razreda imata sicer še Ford (fiesta rally4) in Renault (clio rally4). Dirkalnik bo poganjal 1,2-litrski trivaljni bencinski motor z močjo 215 “konjev”.

Nepozabni spomini na delto skupine A

Lancia je skupno v svetu relija osvojila deset naslovov (šest zaporednih 1987-1992) svetovnega prvaka med proizvajalci, ob tem pa še štiri naslove v vozniški konkurenci. Prvi zmagovalni model je bil omenjeni stratos, po dirkalnikih skupine B 037 rally in delta S4 pa so največ uspehov poželi z delto HF integrale skupine A. Tovarniško moštvo s tem avtomobilom so imeli od leta 1987 do 1991, v letih 1992 in 1993 pa je zanje skrbelo satelitsko moštvo Jolly Club.

V Sloveniji je z lancio delto prvi dirkal Vojko Podobnik in sicer leta 1988.

Poganjal ga bo 1,2-litrski bencinski trivaljnik, za prenos moči skrbi petstopenjski menjalnik. Foto: Lancia

Foto: Lancia

Foto: Lancia